Do Fakultní nemocnice Motol nastoupil dvaaosmdesátiletý Zeman v úterý, hospitalizace netrvala tedy ani dva dny. Podle původních informací měla přitom bývalá hlava státu strávit v nemocnici tři až čtyři dny.
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Exprezident Zeman je v nemocnici, hospitalizace potrvá několik dní
„Během pobytu v motolské nemocnici podstoupil sérii vyšetření, mezi něž patřila i kontrola loni operovaného tlustého střeva, na němž měl nezhoubný krvácející polyp. Vyšetření dopadlo dobře,“ uvedl na síti X Procházka s odkazem na tehdejší říjnový zákrok. Ten loni proběhl jen pár týdnů poté, co lékaři Zemanovi v Motole odoperovali také absces na zádech.
Už při úterním nástupu do nemocnice Zeman ohledně hospitalizace žertoval a věřil v pozitivní výsledky. „Plánovaná kontrola mého organismu, kterou jsem úspěšně odkládal,“ řekl Zeman pro Blesk.
Pracovní program podle svých slov exprezident upravovat nemusel a do běžného režimu se plánuje zapojit v příštím týdnu.
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9. října 2026