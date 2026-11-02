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Všechno je špatně, čílí se Topolánek kvůli bitvě o poplatky. Nešetří ani opozici

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  14:17
Mirek Topolánek na akci pro voliče, kterou organizovala Dagmar Pecková. (24....

Mirek Topolánek na akci pro voliče, kterou organizovala Dagmar Pecková. (24. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Mirek Topolánek na akci pro voliče, kterou organizovala Dagmar Pecková. (24....
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Mirek Topolánek ve Vladislavském sále před slavnostním předáváním vyznamenání...
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Bývalý premiér Miroslav Topolánek se vyjádřil k aktuálnímu dění kolem změny financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Kriticky hovořil jak na stranu současné vládní koalice, která s novou podobou zákona přišla, tak i k opozičním politikům. Vymezil se zejména proti postupu ODS, v jejímž čele sám stál necelých osm let. „Obávám se, že strana není schopná dělat vlastní politiku,“ uvedl.

Topolánek v podcastu Zlámaný Topol, který vede společně s ekonomkou a publicistkou Lenkou Zlámalovou, celou diskuzi označil za nesmyslnou. Podle jeho slov se do ní promítá frustrace vládních stran z prohraných voleb.

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„Je to oboustranně přehrávaná substituční válka. Babiš ví, že musí restartovat stranu, klesají mu preference, není schopen naplnit své sliby, a tak je potřeba zahrát kartama a odvrátit pozornost jinam,“ míní bývalý premiér a dodává, že vláda není schopná řešit standardní problémy a lidem se snaží namísto toho zavděčit „dárky.“

Podle Topolánka je potřeba bavit se o celkové redefinici médií veřejné služby, tedy o způsobu jejich organizace a řízení. „Všechno je špatně. V čem je ta televize s Xaverem Veselým nezávislá, v čem je nezávislejší pod Chudárkem,“ hněval se Topolánek s odkazem na její současné vedení a osazenstvo Rady ČT.

Vyslovil také přání, aby se z České televize stala standardní veřejnoprávní korporace s odpovědnou správní radou. „Financování je až poslední část diskuze,“ myslí si Topolánek.

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Napojení médií veřejné služby na peníze ze státního rozpočtu podle něj samo o sobě nepředstavuje pro tyto instituce riziko. „Pokud tam budou brzdy, zejména ta ústavní, tak je to z pohledu stability lepší než poplatky,“ uvedl.

I proto nesouhlasí se současným počínáním opozičních stran. „Opozice jako jeden muž, velký a malý STAN, bojují v jednom šiku za nezávislost televize. No dop...le, to se fakt museli posr...t,“ vyjádřil se ostře bývalý předseda vlády.

Kritizoval především to, že se současní zástupci opozice namísto pouhé obrany současného systému financování nevěnují věcným otázkám. „Diskuze má začínat úplně někde jinde,“ míní Topolánek.

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Výrazně větší naděje vkládal do ODS, která se podle něj diskuze nedostatečně účastní. Od současného předsedy strany Martina Kupky očekával například jasné vymezení proti dalším zásahům do státního rozpočtu, jehož schodek zrušením koncesionářských poplatků může vzrůst o dalších osm miliard. „Ne, ne, ne, je to nepřijatelné,“ říká.

„Všechny chyby okolo ČT napáchal ministr Baxa v minulém období,“ nechal se dále slyšet Topolánek. Odkázal tím na snahu bývalého ministra kultury Martina Baxy (ODS) poplatky za média veřejné služby zvýšit. Nepochopitelné jsou podle něj také náklady spojené s provozem samotných rozlehlých budov České televize na Kavčích horách. „Takhle žádná moderní mediální entita nemůže fungovat,“ dodal.

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