Kardinála Duku pustí z nemocnice. Myslel jsem si, že se spolu rozloučíme, přiznal

  16:13
Kardinála Dominika Duku po třech týdnech propustí z Ústřední vojenské nemocnice, kde podstoupil akutní operaci. Na sociální síti X o tom informovalo pražské arcibiskupství. Dvaaosmdesátiletý duchovní poděkoval za modlitby a přiznal, že si prošel těžkými momenty.
„Byly chvíle, kdy jsem si myslel, že se spolu rozloučíme, ale díky Bohu, díky lékařům a díky vám pokračujeme na společné pouti s nadějí směrem k Horizontu, kterým je Ježíš Kristus - Bůh z Boha, Světlo ze světla,“ doplnil Duka na sociální síti X.

O jeho propuštění z nemocnice informovalo pražské arcibiskupství. „Dobrá zpráva! Pana kardinála Duku dnes propustí z nemocnice. Díky Ústřední vojenské nemocnici za vynikající péči,“ uvedlo.

Kardinálu Dukovi je 82 let. V roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, než ho roku 2022 ve funkci vystřídal Jan Graubner.

