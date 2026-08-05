Policie už před několika měsíci navrhla státnímu zástupci, aby někdejšího poslance ČSSD (nyní SOCDEM) obžaloval. Wolf byl v Česku v roce 2012 odsouzen za dotační podvod k šesti letům vězení. Poté se léta ukrýval v Paraguayi. Předloni v září byl v této jihoamerické zemi zadržen na základě mezinárodní policejní spolupráce a skončil v tamním vězení, loni v říjnu byl vydán do Česka.
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Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání
Soud uznal v roce 2012 Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun.
Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů. Ostravský krajský soud bývalému poslanci uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun.
Wolf uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. Vězení se vyhýbal a vinu odmítal. V lednu 2013 policie vyhlásila po Wolfovi pátrání. Peněžitý trest ale během ukrývání se před českou justicí manželé Wolfovi postupně splatili.
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I proto, že byl přesvědčený o tom, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, žádal Wolf v Paraguayi o status politického uprchlíka. Prodlužující se pobyt ve věznici ho ale podle médií přiměl k tomu, že se rozhodl zrušit další kroky v azylovém řízení a naopak požádat o vydání do České republiky.