„Dne 25. 11. 2025 napadl k Okresnímu soudu Teplice návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve věci odsouzeného Dominika Feriho,“ uvedla pro iRozhlas.cz předsedkyně teplického okresního soudu Dana Kolářová.
Redakce iDNES.cz se na předsedkyni rovněž obrátila, má však vypnutý telefon.
Podle webu iRozhlas.cz bylo ve věci nařízeno jednání. Soud má o možném propuštění Dominika Feriho jednat 15. ledna. Zasedání má být podle informací z justiční databáze veřejné. Bývalý politik tam bude muset podle zákonných pravidel prokázat, že se polepšil a že povede řádný život.
Politik obvinění odmítal
Feri zasedl v roce 2014 v zastupitelstvu Teplic, stal se historicky nejmladším radním v zemi. Ve volbách 2017 kandidoval za TOP 09 a preferenční hlasy ho v 21 letech dostaly do Sněmovny.
Mandátu se vzdal v květnu 2021 kvůli obvinění ze sexuálního zneužití. V březnu 2022 ho policie obvinila ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. V dubnu 2024 ho soud pravomocně poslal na tři roky do vězení.
Obžaloba vinila Feriho ze třech skutků, které se podle ní staly v letech 2015 až 2020. První se týká dívky, která byla podle výpovědi paralyzovaná a nemohla se bránit. Poté ji Feri měl donutit k pohlavnímu styku.
Druhé měl podle obžaloby hodit něco do pití a poté na ní vykonat orální sex. Šlo o nezletilou sedmnáctiletou dívku. Třetím bodem je pokus o znásilnění stážistky v Poslanecké sněmovně v roce 2018. Feri obvinění odmítal, před soudem uvedl, že si dívky vše vymyslely