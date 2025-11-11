Bývalý policista čelí obvinění, že pomáhal matce oběti z fakulty se sebevraždou

„Dne 6. listopadu bylo ve věci zahájeno trestní stíhání pro zločin účast na sebevraždě,“ sdělila serveru dozorová státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová. Obvinění padlo podle třetího odstavce, dodala. Trestní sazba je tam až 12 let vězení. Obviněným je podle serveru bývalý policista Pavel Štěpán.
Matka letos v dubnu spáchala sebevraždu skokem do propasti Macocha. Kriminalisté mají podezření z trestného činu účasti na sebevraždě. Server Forum24 již dříve napsal, že podezřelý je bývalý policista, který údajně ženu k propasti odvezl.
Trestní řízení původně dozorovalo Okresní státní zastupitelství v Blansku, po zpřísnění kvalifikace si případ převzalo Krajské státní zastupitelství v Brně. Šéf žalobců v Blansku Jaroslav Horák serveru iROZHLAS.cz už dříve řekl, že blanenská policie při prověřování doložila, že žena trpěla duševní poruchou.
Důvodem k ní byl stres prožitý ze ztráty dcery. A pokud má někdo podíl na sebevraždě takto sužovaného člověka, nehrozí mu tři roky, jak zněla původní kvalifikace, ale až 12 let vězení. Takto závažný případ už patří do rukou krajských orgánů, napsal server.
Po střelbě na FF UK 21. prosince 2023 zemřelo 14 studentů a pedagogů. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.