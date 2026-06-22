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Studuji univerzitu, pochlubil se Lipavský. Prozradil i konkrétní program

Autor:
  16:10
Exministr zahraničí Jan Lipavský.

Exministr zahraničí Jan Lipavský. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Exministr zahraničí Jan Lipavský.
Exministr zahraničí Jan Lipavský.
Exministr zahraničí Jan Lipavský.
Exministr zahraničí Jan Lipavský.
18 fotografií
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský se na sociální síti pochlubil, že se stal studentem na Univerzitě Karlově. Exministr se rozhodl doplnit vysokoškolské vzdělání letos na konci února, kdy oznámil, že podal přihlášku. Dříve Lipavský čelil kvůli vzdělání kritice například od bývalého prezidenta Miloše Zemana.

„Jsem student na Univerzitě Karlově,“ oznámil v pondělí Lipavský na sociální síti X. Tamtéž na konci února oznámil, že podal přihlášku na vysokou školu. Pro redakci iDNES.cz upřesnil, že bude studovat na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd, konkrétně program BESSER, tedy Balkánská, eurasijská a středoevropská studia.

Lipavský v minulosti čelil kritice, že má jen bakalářské vzdělání. Kritizoval ho za to i exprezident Zeman.

„Na rozdíl od ostatních kandidátů pan Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdeníku Euro jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou,“ řekl v minulosti Zeman, který se v roce 2021 zdráhal Lipavského jmenovat ministrem.

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