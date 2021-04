Prezident má vyjednávat podporu spojenců, míní exministr zahraničí Svoboda

Ač byl útok na sklad ve Vrběticích nepřijatelným porušením nejen suverenity Česka, ale i mezinárodního práva, podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody to však nebyl státní terorismus.

„Primárně šlo o útok na sklad, aby se zbraně nedostaly k válčící straně v Sýrii, která bojuje proti Asadovi. Z toho vyplývá postoj předsedy vlády, že nejde o státní terorismus jakožto útok proti státu,“ vysvětlit bývalý diplomat.

Svoboda dodal, že smyslem státního terorismu je rozvrátit nebo destabilizovat politické uspořádání a poměry státu.

Bývalý ministr zahraničí kritizoval to, že prezident Miloš Zeman po zprávách o zapojení ruských služeb do výbuchu ve Vrběticích nijak nejedná. V tuto chvíli je podle něj nejdůležitější, aby Zeman vyjednával podporu svých protějšků v zahraničí. „Já bych očekával, že prezident teď bude volat jiným spojeneckým hlavám států a bude žádat o jednoznačnou podporu České republiky. To ale očekávat teď nelze,“ sdělil Svoboda.



Prezidentovu aktivitu v zahraničí by v tuto chvíli preferoval i před vzkazem směrem k občanům. „Prezident nečiní nic vně, tak nebude činit ani nic uvnitř. Můžu se nad tím rozčilovat, ale nezměním tím vůbec nic,“ uzavřel Svoboda.