Bývalá náměstkyně Kratochvílová jde po pár dnech z vězení na svobodu

Autor: ,
  14:12
Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové výkon trestu. Důvodem je skutečnost, že zatím nepadlo rozhodnutí o dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Kratochvílová si má odpykat šest let kvůli zmanipulovaným sportovním dotacím.
Simona Kratochvílová

Simona Kratochvílová | foto: Profimedia.cz

Simona Kratochvílová, bývalá náměstkyně ministerstva školství u soudu. (4....
Simona Kratochvílová
Simona Kratochvílová
Simona Kratochvílová
24 fotografií

Do výkonu trestu nastoupila Kratochvílová v pondělí, nyní se dostane znovu na svobodu. O rozhodnutí informovala mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Zásah NS je reakcí na složitou procesní situaci. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířila Kratochvílová do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, včetně rozsudku, který je podkladem pro výkon trestu.

Soud o několik dní odložil nástup do vězení fotbalovému funkcionáři Peltovi

„NS považuje za nezbytné, aby nedocházelo k výkonu trestu za situace, kdy teprve budou posuzovány pro meritorní rozhodnutí ve věci zásadní právní a procesní námitky uplatněné v dovolání nejvyššího státního zástupce,“ uvedla Tomíčková.

Spolu s Kratochvílovou byl odsouzen také bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta, jenž dostal 5,5 roku vězení. Nástup do vězení má odložený ze zdravotních důvodů a jeho situací se NS nyní nezabýval.

Pelta s Kratochvílovou podle verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení peněz ministerstva školství 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval.

Peltu před nástupem do vězení hospitalizovali. Aktuálně je v domácí péči

Bývalá náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže sociálnědemokratické ministryně školství Kateřiny Valachové na ministerstvu pracovala od roku 2015. Předtím působila v řadě řídicích funkcí mimo jiné na úřadu vlády a ministerstvu vnitra. Pracovala i v Komoře daňových poradců a v soukromé sféře.

Obžaloba původně mířila nejen na Peltu s Kratochvílovou, ale kvůli údajnému rozsáhlejšímu zmanipulování dotací také na předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče, šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízu, ČUS a Fotbalovou asociaci ČR.

V této části případu soudy všechny obžalované včetně Pelty s Kratochvílovou osvobodily s tím, že popsané skutky se sice staly, nejsou ale trestnými činy. Právě proti tomuto zprošťujícímu rozhodnutí míří dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Stříže, které však dostal NS na stůl teprve v těchto dnech.

4. června 2024

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Babiš mluvil se Zelenským. Vyjádřil mu podporu, naznačil návštěvu Ukrajiny

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hovořili spolu o aktuální situaci. Prezidentovi napadené Ukrajiny, která se plnohodnotné ruské agresi brání už...

9. října 2025  13:15,  aktualizováno  14:24

Promlčeno. Policisté odložili případ Balaštíkové, chtěla si objednat zabití psa

Policie odložila kvůli promlčení případ končící poslankyně Margity Balaštíkové zvolené za ANO, která se podle zveřejněných nahrávek snažila objednat zabití psa partnerky svého exmanžela. Na odložení...

9. října 2025  14:17

Bývalá náměstkyně Kratochvílová jde po pár dnech z vězení na svobodu

Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové výkon trestu. Důvodem je skutečnost, že zatím nepadlo rozhodnutí o dovolání bývalého nejvyššího státního...

9. října 2025  14:12

ODS hledá nového předsedu. Kupka mlží, Kuba má podle politologa jednu nevýhodu

Petr Fiala končí jako předseda ODS. Na lednovém kongresu strany se po prohraných volbách nebude ucházet o místo ve vedení strany. Ostatní členové teď mají zhruba tři měsíce na to, aby se rozhodli,...

9. října 2025  14:09

S Okamurou bych do vlády nešla, tvrdila Schillerová. Šlo mi o referendum, hájí se

Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová v dubnu minulého roku prohlásila, že by nepřipustila vládu s SPD. Jako důvod uvedla, že hnutí Tomia Okamury je, na rozdíl od ANO, protizápadní. Okamuru...

9. října 2025  14:02

Český slavík 2025

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

9. října 2025  13:51

Soud požádal Sněmovnu o vydání Babiše v kauze Čapí hnízdo

Aktualizujeme

Soud ve čtvrtek poslal do Sněmovny žádost o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Informaci redakci iDNES.cz potvrdila mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Babiš získal...

9. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:40

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

9. října 2025  13:40

Pražskou zoo po rezignaci Bobka řídí náměstkyně, rýsuje se nový kandidát

Pražskou zoologickou zahradu povedou do konce října dvě její náměstkyně, Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová. Ve čtvrtek to potvrdila náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Mezitím by měli...

9. října 2025  13:38

Proti mému spolupracovníkovi se chystá diskreditační kampaň, oznámil Fiala

Premiér Petr Fiala z ODS svolal výbor pro zpravodajskou činnost kvůli informacím o připravované diskreditační kampani proti jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků. Tvrzení se mají týkat...

9. října 2025  11:31,  aktualizováno  13:35

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Příměří v Gaze vstoupilo v platnost, tvrdí egyptská televize. Až večer, zní z Izraele

Dohoda o první fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Pásmo Gazy začala podle egyptské televize Al-Káhira platit v 11:00 SELČ. Nejmenovaný zdroj z kanceláře izraelského premiéra...

9. října 2025  11:31,  aktualizováno  13:06

STAN chce místopředsedu Sněmovny. Nebudeme destruktivní, slibuje Rakušan

Hnutí STAN bude mít jako třetí největší poslanecký klub ve Sněmovně zájem o post místopředsedy Sněmovny, řekl šéf hnutí, ministr vnitra Vít Rakušan. Místopředsedkyní Sněmovny za STAN dosud byla Věra...

9. října 2025  12:44,  aktualizováno  13:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.