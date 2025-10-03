Bývalá ministryně Parkanová má šanci na vyšší odškodné, zasáhl Nejvyšší soud

Nejvyšší soud zrušil rozsudky, které bývalé ministryni obrany Vlastě Parkanové nepřiznaly vyšší odškodné za dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Soudy podle něj nezohlednily klíčové okolnosti a musejí rozhodnout znovu.
Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová při jednání Městského soudu v Praze....

Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová při jednání Městského soudu v Praze. (13. května 2014) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Domoci se práva je u nás občas složité, soudy jsou přehlceny a často se vlečou…...
Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová přichází na jednání Městského soudu v...
Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová přichází na jednání Městského soudu v...
Vlasta Parkanová se po hlasování, kterým byla zbavena imunity, vzdala funkce
Parkanová, politička KDU-ČSL a později TOP 09, čelila stíhání od roku 2012. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Žádá odškodné celkem 8,5 milionu.

Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Bývalá ministryně ale v žalobě žádala zhruba 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Obvodní soud pro Prahu 2 ani Městský soud v Praze Parkanové nevyhověly, podala tedy dovolání.

Podle Nejvyššího soudu nižší soudy při stanovení výše odškodnění dostatečně nezohlednily zjevnou nedůvodnost stíhání Parkanové a porušení presumpce neviny. Trestní stíhání bylo podle soudů nižších instancí od počátku vedeno zjevně nedůvodně.

Výši odškodnění pro bývalou ministryni Parkanovou přezkoumá Nejvyšší soud

Odvolací soud v trestní věci dříve označil konstrukci obžaloby za „neudržitelnou až absurdní“. Tuto skutečnost měly soudy podle NS v odškodňovacím řízení plně zohlednit. Případ NS vrátil k novému projednání k Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

„NS dospěl k závěru, že právní posouzení nižších soudů bylo neúplné a tudíž nesprávné. Obvodní soud pro Prahu 2 bude nyní muset ve věci rozhodnout znovu a je přitom vázán právním názorem NS,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

Soud vrátil spor Parkanové k novému jednání. Exministryně žádá 8,5 milionu

Nákup čtyř transportních letounů zhruba za 3,5 miliardy korun schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanovou a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů korun. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nedali zpracovat nezávislý posudek, a že stroje proto byly předražené.

Parkanová čelila stíhání od roku 2012. Rezignovala tehdy na funkci místopředsedkyně Sněmovny. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.

