Bývalá ministryně Parkanová má šanci na vyšší odškodné, zasáhl Nejvyšší soud

Parkanová, politička KDU-ČSL a později TOP 09, čelila stíhání od roku 2012. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Žádá odškodné celkem 8,5 milionu.
Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Bývalá ministryně ale v žalobě žádala zhruba 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Obvodní soud pro Prahu 2 ani Městský soud v Praze Parkanové nevyhověly, podala tedy dovolání.
Podle Nejvyššího soudu nižší soudy při stanovení výše odškodnění dostatečně nezohlednily zjevnou nedůvodnost stíhání Parkanové a porušení presumpce neviny. Trestní stíhání bylo podle soudů nižších instancí od počátku vedeno zjevně nedůvodně.
|
Výši odškodnění pro bývalou ministryni Parkanovou přezkoumá Nejvyšší soud
Odvolací soud v trestní věci dříve označil konstrukci obžaloby za „neudržitelnou až absurdní“. Tuto skutečnost měly soudy podle NS v odškodňovacím řízení plně zohlednit. Případ NS vrátil k novému projednání k Obvodnímu soudu pro Prahu 2.
„NS dospěl k závěru, že právní posouzení nižších soudů bylo neúplné a tudíž nesprávné. Obvodní soud pro Prahu 2 bude nyní muset ve věci rozhodnout znovu a je přitom vázán právním názorem NS,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
|
Soud vrátil spor Parkanové k novému jednání. Exministryně žádá 8,5 milionu
Nákup čtyř transportních letounů zhruba za 3,5 miliardy korun schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanovou a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů korun. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nedali zpracovat nezávislý posudek, a že stroje proto byly předražené.
Parkanová čelila stíhání od roku 2012. Rezignovala tehdy na funkci místopředsedkyně Sněmovny. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.