Bývalá ministryně obrany Jana Černochová v majetkovém přiznání uvedla, že obdržela dar ve výši sto tisíc korun od slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ten to potvrdil s tím, že šlo o osobní dárek, kterým nezatížil státní rozpočet. Redakce iDNES.cz zjistila, co česká exministryně od slovenského kolegy dostala.
Černochová v majetkovém přiznání, které musí politici každoročně odevzdat do konce června, napsala, že dar od Kaliňáka dosáhl výše sto tisíc korun. Dar získala ještě v době, kdy vedla český resort obrany.
Dar má být velký a těžký. Vím, že paní bývalá ministryně je fanoušek a aktivní střelec.
Robert KaliňákSlovenský ministr obrany