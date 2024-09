Pořadníky na přidělování bytů končí, města si stanovují vlastní pravidla

Takřka nemožné je získat bydlení od města v Karlových Varech, které mají jen okolo stovky obecních bytů. Většinu bytového fondu totiž radnice už zprivatizovala. „Nájemci se snaží si bydlení udržet, za desetiletí se nám uvolní jen pár bytů, obvykle úmrtím nájemníka,“ sdělil MF DNES mluvčí města Jan Kopál. Pokud se takový objeví, jde často o jednotlivý byt v domě, kde většinu ostatních vlastní soukromníci. Město jej pak obvykle nabídne v licitaci k prodeji.

Problém získat městský byt je však i tam, kde je jich relativně dost vzhledem k počtu obyvatel. Konkrétně v Kolíně, který má 1 791 bytových jednotek, se čekací doba na přidělení bytu v majetku města pohybuje od čtyř do šesti let. Každý rok na radnici doputuje okolo stovky žádostí (za loňský rok to bylo 122).

„K dnešnímu dni evidujeme už 662 žádostí o nájem bytu,“ sdělil MF DNES starosta Michael Kašpar.