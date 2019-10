Část klientů z H-Systemu chce získat úvěr na odkup domů v Horoměřicích

Ústavní soudci v úterý odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu vyklidit domy v Horoměřicích. Horoměřičtí s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí a chtějí se obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.



„Obrátíme se na Evropský soud pro lidská práva, to je téměř jistota. Nemůžeme to takhle nechat, budeme na tom pracovat a budeme se dožadovat spravedlnosti v Evropě,“ řekl předseda Svatopluku Martin Junek.

Družstvo se bude snažit získat úvěr, aby mohlo domy vykoupit. Většina obyvatel je v důchodovém věku, bude tak obtížné peníze od banky získat. Obyvatelé v produktivním věku jsou většinou dědicové po lidech, kteří si domy dostavěli.

„Já jsem včera (v úterý) večer požádal pana premiéra, jestli by nemohl nějakým způsobem nám pomoci, abychom dostali úvěr takový, který by staříky, kteří tam bydlí, nepoložil,“ řekl Junek. Družstvo by podle něj chtělo dlouhodobý úvěr s přijatelnou výší splátek. Junek nyní bude oslovovat také přímo banky, zda od nějaké nedostane konkrétní nabídku.

Babiš hledá řešení

Jednání s Junkem potvrdil i premiér. „Budeme se to snažit řešit, je to ale velice složitá kauza,“ řekl Babiš novinářům. Z morálního hlediska by podle něj bylo dobré, kdyby o domy neprojevil zájem nějaký spekulant a lidé si je mohli koupit za minimální cenu.

Babiš už v úterý v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu uvedl, že záležitost analyzuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová. „V současné chvíli již zřejmě nejsou zákonné možnosti, jak kauzu H-Systemu řešit. Situace ale nemusí být úplně bezvýchodná. Vláda může například přijmout mimořádné opatření. O tom, zda a jaké, však bude teprve jednat,“ řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Dodal, že ministerstvo spravedlnosti klienty za průtahy v soudním řízení odškodnilo a v listopadu 2018 uzavřelo dohodu o narovnání za nepřiměřenou délku řízení.

Junka překvapilo úterní vyjádření advokátky Hany Marvanové, která zastupuje další část klientů bývalého H-Systemu ve sdružení Maják.

„Slyšeli jsme, že jí nás je líto. Chtěl bych ji tímto vyzvat, aby se za nás přimluvila a přepustila nám jedno místo ve věřitelském výboru, abychom věděli, co se děje,“ řekl Junek. Sdružení Maják má ve věřitelském výboru dva zástupce, družstvo Svatopluk jako druhý největší věřitel žádného. Největší, zhruba miliardovou pohledávku drží firma Gomanold s kyperským majitelem.

Hana Marvanová ČTK v reakci řekla, že by byla ráda, kdyby se mohli sejít všichni bývalí klienti H-Systemu, tedy ne pouze ti, kteří jsou ve věřitelském výboru. „Řešení té situace vidím v nějakém jednání v rámci konkurzu. Jsou tam skupiny klientů a já bych považovala za užitečné, abychom se sešli a probrali, jaké jsou možnosti situace,“ řekla Marvanová.