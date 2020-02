Bytová družstva by si mohla začít rozdělovat zisky. Rozhodne sněmovna

Návrh zákona už úspěšně prošel dvěma koly ve Sněmovně a poslanci ho budou definitivně schvalovat ve středu.

„Pokud by se to podařilo změnit, bude to jako z pohádky,“ svěřil MF DNES předseda bytového družstva z pražských Vinohrad Zdeněk Lukeš. Muž, který se změny v legislativě snaží docílit více než šest let.

„Po téměř třiceti letech, kdy jsme družstvo zakládali, máme zisk. V tuto chvíli si ho ale nemůžeme vyplatit, můžeme ho jen investovat do oprav, což třeba my už nepotřebujeme,“ zdůvodnil to Lukeš.

Jeho družstvo už investovalo do oprav fasády, oken, pořídilo si i nový výtah. „Navíc máme i prostory, které pronajímáme, takže kromě toho, že dál platíme do fondu oprav, generujeme zisk i takto. A protože mnoha lidem z domu je přes sedmdesát, tak by alespoň část svých peněz chtěli zpět,“ povzdechl si Lukeš.

Nový pozměňovací návrh by umožnil, aby družstvo vyplatilo z našetřených peněz část zisku, některá bohatá družstva takhle mohou jednotlivci vyplatit klidně i několik desítek tisíc korun.

Možnost rozdělovat zisky vzal zákon bytovým družstvům v roce 2014. Důvodem byly obavy z tunelování družstev. Teď se má vše vrátit částečně do stavu před rokem 2014.

Změnu navrhla poslankyně Monika Červíčková (ANO). „Jde v podstatě o jejich majetek, takže by měli mít právo si s těmi penězi nakládat podle svých úvah. Byť samozřejmě chápu, že je nutné vlastníky také trochu chránit,“ řekla MF DNES Červíčková.

Konkrétně navrhuje, aby si družstva musela povinně zachovat třetinu zisku a ze zbylých dvou třetin byla třetina vyplacena členům. Poslankyně přitom připouští, že do budoucna by se to mohlo změnit. Družstevníci by si klidně mohli vyplatit i celé dvě třetiny, ale bude záležet, jak se změna osvědčí.

„Myslím si, že požadavek spoluvlastníků na vyplácení zisků je na místě. Když jste spolumajitel třeba eseróčka, tak vám také nikdo neříká, že si nemůžete vyplatit zisk, že to prostě kvůli dvěma třem zkrachovalým společnostem nejde,“ doplnila poslankyně Červíčková.

Družstva si také v případě schválení návrhu budou moci vybrat, zda zisk vyplácet budou, či setrvají u současné praxe, tedy že dál svým členům peníze vyplácet nebudou.

„Ke změně bude nutné jen to, aby stanovy bytového družstva umožňovaly vyplácení zisku. Ale to už bude na každém konkrétním družstvu, zda k tomu přistoupí, či nikoli,“ doplnila Červíčková.

Zejména tuto pojistku kvituje předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků František Lebl. „Tento návrh právě proto v zásadě nemůže ohrozit fungování bytových družstev ve smyslu jejich hospodaření,“ řekl MF DNES Lebl.

Bytová družstva návrh poslankyně Červíčkové většinou vítají. Byť jsou samozřejmě zisky jiné v Praze, v Brně a na severu Čech či na Moravě. „Řada bytových družstev má velké zisky z pronájmu nebytových prostor, které mají ve svém vlastnictví. Mají domy opravené a nemají již možnost, jak by tento zisk k zvelebení svého domu použila,“ napsala MF DNES vedoucí účetní Stavebního bytového družstva Vyšehrad Zina Koubová. Doplnila, že pro tato družstva není jiné cesty než peníze rozdělit.

„Určitě to nemůže vést k likvidaci družstva. O rozdělení zisku se rozhoduje na členských schůzích, je-li správně vedené účetnictví, je-li správné plánování nákladů. Zisk se před pár lety normálně členům rozděloval a k likvidacím nedocházelo,“ dodala Koubová.

Vlastníci versus nájemníci

I mezi bytovými družstvy se však najdou taková, která jsou ve svých vyjádřeních opatrnější. Určité obavy návrh vyvolává zejména u některých větších bytových družstev.

Ředitel Stavebního bytového družstva Škodovák Jan Vysloužil třeba upozornil na situaci, kdy se družstvo dělí na lidi, kteří už mají byt převedený do osobního vlastnictví, a na družstevníky, kteří ho teprve splácejí a jsou vlastně v bytě v „nájmu“. Každý z nich může mít rozdílné zájmy, pokud jde o rozdělování zisku.