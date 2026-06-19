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„Udělal jsem chybu. Neuvedl jsem družstevní podíly v registru majetku na Ministerstvu spravedlnosti. Zhojil jsem to hned, jak jsem to zjistil,“ prohlásil na úvod s tím, že je připraven bez odvolání zaplatit případnou pokutu ve správním řízení.
Podle svých slov majetek dlouhodobě přiznával v rámci interních mechanismů pražského magistrátu. „Vždyť jsem ho řádně uvedl do nařízení etického kodexu magistrátu, který každý rok odevzdávají všichni zastupitelé. Přiznal jsem úvěr na jeden z těch bytů a přiznávám příjmy z nájemného,“ argumentoval Prokop.
Na vysvětlení čeká i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který se vyjádřil, že se mu kauza kolem bytů pražského lídra nelíbí. „Počkáme na jeho vysvětlení a podle toho bude reagovat výbor ANO,“ řekl novinářům na evropském summitu.
Jak politik k šesti bytům přišel
Pražský opoziční politik podrobně popsal historii svého podnikání a nákupu nemovitostí, aby vysvětlil, jak k portfoliu přišel. Uvedl, že podniká od střední školy a první nemovitosti pořizoval postupně od roku 2015 se svou tehdejší partnerkou, přičemž šlo o dům v Úvalech a dvě garsonky na Jižním Městě – vše financované hypotékami.
Na přelomu let 2020 a 2021 si pak se současnou manželkou vyhlédli byt v novostavbě na Břevnově. Reagoval tak na spekulace o tom, že hodnota bytu výrazně vzrostla oproti kupní ceně. Podle něj šlo o klasický nákup projektu „na papíře“ bez stavebního povolení, což kupujícím přineslo tehdy nižší cenu.
Růst hodnoty z původních 14,5 milionu korun na současných zhruba 22 milionů připsal běžnému vývoji na pražském realitním trhu, kde ceny novostaveb za pět let stouply o 45 procent. Financování bytu podle něj proběhlo z vlastních úspor a hypotéky.
Prokop se vyjádřil i k tomu, proč byl v souvislosti s domem na Břevnově loni předvolán na policii. Budova figuruje v kauze Motol.
„Podtrhuji, že mě policie nikdy nevyšetřovala, nevyšetřuje. Já jsem byl podat pouze svědeckou výpověď,“ zdůraznil politik.
Dodal, že vyšetřovatele pouze zajímalo, jak probíhal standardní proces nákupu bytů v tomto objektu. K samotné kauze Motol prý nic uvést nemohl, protože o ní nic neví. „S Motolem mám společného akorát to, že jsem tam jednou byl na očkování,“ odlehčil situaci Prokop.
V závěru tiskové konference vyzval novináře, kteří mají protokol o jeho tehdejší svědecké výpovědi k dispozici, aby jej zveřejnili a potvrdili tak jeho slova. Sám to prý kvůli podpisu mlčenlivosti a riziku trestního stíhání udělat nemůže, zatímco média chrání zákonná ochrana zdrojů.
Zástupci magistrátní koalice pochybení označili za etické selhání neslučitelné s vedením kontrolního orgánu. Prokop se ze čtvrtečního jednání zastupitelstva omluvil a pochybení už dříve na sociálních sítích částečně připustil s tím, že šlo o opomenutí, které napraví.
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Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z kontrolního výboru kvůli kauze bytů
Na pátečním brífinku Prokop podle svých slov objasní okolnosti pořízení i financování svých nemovitostí. Vysvětlení situace v pražské buňce už dříve požadoval i předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš.
Stejně to mají další straničtí kolegové: „Mně by přišlo fér nedělat součet bez hostinského a počkat si na to, jak to vysvětlí, sám jsem na to zvědav,“ uvedl ve čtvrtek zastupitel Patrik Nacher (ANO).
Podle zjištění serveru Seznam Zprávy si Prokop loni pořídil luxusní byt v pražském Břevnově za 19,5 milionu korun. Kromě toho vlastní dům v Úvalech a byt na Hájích. Vedle těchto nemovitostí si koupil ještě další tři družstevní byty, které však opomněl uvést v povinném majetkovém přiznání.
Server navíc upozornil, že Prokop loni v listopadu odmítl na policii vypovídat jako svědek v korupční kauze motolské nemocnice. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.