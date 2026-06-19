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Udělal jsem chybu v registru, ale vše je legální, řekl o „zatajených“ bytech Prokop

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Přímý přenos   8:00aktualizováno  9:21
Šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop na páteční tiskové konferenci reagoval na mediální kritiku ohledně svých nemovitostí a nesrovnalostí v majetkových přiznáních. Přiznal formální pochybení, zároveň však důrazně odmítl, že by se pokoušel jakýkoliv majetek skrývat. Novináře vyzval ke zveřejnění protokolu o jeho svědecké výpovědi na policii.

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„Udělal jsem chybu. Neuvedl jsem družstevní podíly v registru majetku na Ministerstvu spravedlnosti. Zhojil jsem to hned, jak jsem to zjistil,“ prohlásil na úvod s tím, že je připraven bez odvolání zaplatit případnou pokutu ve správním řízení.

Podle svých slov majetek dlouhodobě přiznával v rámci interních mechanismů pražského magistrátu. „Vždyť jsem ho řádně uvedl do nařízení etického kodexu magistrátu, který každý rok odevzdávají všichni zastupitelé. Přiznal jsem úvěr na jeden z těch bytů a přiznávám příjmy z nájemného,“ argumentoval Prokop.

Na vysvětlení čeká i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který se vyjádřil, že se mu kauza kolem bytů pražského lídra nelíbí. „Počkáme na jeho vysvětlení a podle toho bude reagovat výbor ANO,“ řekl novinářům na evropském summitu.

Jak politik k šesti bytům přišel

Pražský opoziční politik podrobně popsal historii svého podnikání a nákupu nemovitostí, aby vysvětlil, jak k portfoliu přišel. Uvedl, že podniká od střední školy a první nemovitosti pořizoval postupně od roku 2015 se svou tehdejší partnerkou, přičemž šlo o dům v Úvalech a dvě garsonky na Jižním Městě – vše financované hypotékami.

Na přelomu let 2020 a 2021 si pak se současnou manželkou vyhlédli byt v novostavbě na Břevnově. Reagoval tak na spekulace o tom, že hodnota bytu výrazně vzrostla oproti kupní ceně. Podle něj šlo o klasický nákup projektu „na papíře“ bez stavebního povolení, což kupujícím přineslo tehdy nižší cenu.

Mimořádné jednání pražského zastupitelstva svolané na žádost opozice, 27. června 2022, Praha. Na snímku je zastupitel Ondřej Prokop (ANO).
Ondřej Prokop zahajující kampaň hnutí ANO do pražských komunálních voleb. (11. května 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Ondřej Prokop, předseda pražské organizace hnutí ANO.
Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24. září 2022)
6 fotografií

Růst hodnoty z původních 14,5 milionu korun na současných zhruba 22 milionů připsal běžnému vývoji na pražském realitním trhu, kde ceny novostaveb za pět let stouply o 45 procent. Financování bytu podle něj proběhlo z vlastních úspor a hypotéky.

Prokop se vyjádřil i k tomu, proč byl v souvislosti s domem na Břevnově loni předvolán na policii. Budova figuruje v kauze Motol.

„Podtrhuji, že mě policie nikdy nevyšetřovala, nevyšetřuje. Já jsem byl podat pouze svědeckou výpověď,“ zdůraznil politik.

Dodal, že vyšetřovatele pouze zajímalo, jak probíhal standardní proces nákupu bytů v tomto objektu. K samotné kauze Motol prý nic uvést nemohl, protože o ní nic neví. „S Motolem mám společného akorát to, že jsem tam jednou byl na očkování,“ odlehčil situaci Prokop.

V závěru tiskové konference vyzval novináře, kteří mají protokol o jeho tehdejší svědecké výpovědi k dispozici, aby jej zveřejnili a potvrdili tak jeho slova. Sám to prý kvůli podpisu mlčenlivosti a riziku trestního stíhání udělat nemůže, zatímco média chrání zákonná ochrana zdrojů.

Zástupci magistrátní koalice pochybení označili za etické selhání neslučitelné s vedením kontrolního orgánu. Prokop se ze čtvrtečního jednání zastupitelstva omluvil a pochybení už dříve na sociálních sítích částečně připustil s tím, že šlo o opomenutí, které napraví.

Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z kontrolního výboru kvůli kauze bytů

Na pátečním brífinku Prokop podle svých slov objasní okolnosti pořízení i financování svých nemovitostí. Vysvětlení situace v pražské buňce už dříve požadoval i předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš.

Stejně to mají další straničtí kolegové: „Mně by přišlo fér nedělat součet bez hostinského a počkat si na to, jak to vysvětlí, sám jsem na to zvědav,“ uvedl ve čtvrtek zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy si Prokop loni pořídil luxusní byt v pražském Břevnově za 19,5 milionu korun. Kromě toho vlastní dům v Úvalech a byt na Hájích. Vedle těchto nemovitostí si koupil ještě další tři družstevní byty, které však opomněl uvést v povinném majetkovém přiznání.

Server navíc upozornil, že Prokop loni v listopadu odmítl na policii vypovídat jako svědek v korupční kauze motolské nemocnice. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.

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