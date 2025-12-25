Bylo jasné, že nebude mlčet, říká pražský augustinián o výrocích Lva XIV. Píšou si

Provinciál Juan Provecho, kněz a pedagog, vede v Česku řád augustiniánů. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Matyáš Müller
Nachází se v srdci pražské Malé Strany. Kolemjdoucí ho mají ale ve stínu nedalekého kostela svatého Mikuláše tendenci přehlédnout, a to i přesto, že sestává ze tří lodí a vysoké věže. Řeč je o farním kostelu svatého Tomáše, který patří řádu augustiniánů.

Ze stejného řádu pochází i současný papež Lev XIV., civilním jménem Robert Prevost. „S papežem se známe velmi dobře, byl v Praze asi osmkrát,“ přibližuje provinciál českého řádu svatého Augustína, Španěl Juan Provecho.

Bylo jasné, že nebude mlčet, říká pražský augustinián o výrocích Lva XIV. Píšou si

