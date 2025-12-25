Ze stejného řádu pochází i současný papež Lev XIV., civilním jménem Robert Prevost. „S papežem se známe velmi dobře, byl v Praze asi osmkrát,“ přibližuje provinciál českého řádu svatého Augustína, Španěl Juan Provecho.
Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie
Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...
Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení
Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...
Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů
Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...
Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média
Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...
OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje
Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...
Z brigádníka na Aljašce šéfem firmy. Drsná práce, vypráví Čech o lovu ryb a krabů
Na Aljašce poznal, co je to tvrdá práce. Za mozoly na rukou a obří únavou se však podle něj skrývalo něco fantastického – divoké ryby. Vojta Novák, syn lesníka z Beskyd, se jednoho dne vypravil na...
Svět zaplavuje ropa. Přebytek ohrožuje producenty, spotřebitelé tleskají
Světový trh s ropou se ocitá v situaci, kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku. Prakticky každý den připlouvají tankery k pobřeží Guyany, aby naložily surovinu, kterou lze prodat téměř kdekoli na...
Bylo jasné, že nebude mlčet, říká pražský augustinián o výrocích Lva XIV. Píšou si
Nachází se v srdci pražské Malé Strany. Kolemjdoucí ho mají ale ve stínu nedalekého kostela svatého Mikuláše tendenci přehlédnout, a to i přesto, že sestává ze tří lodí a vysoké věže. Řeč je o farním...
RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem
Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...
Kde děsí krutí skřeti, uctívají kadiče a jedí fastfood. Vznik tradic ve světě překvapí
Ježibaba loví děti do polévky, Caganer kadí za betlémem a na japonské štědrovečerní tabuli přistanou křídla z Kentucky. Svátky leckde ve světě slaví překvapivě. Magazín Víkend DNES přichází s těmi...
Skupina 14 zemí odsuzuje Izrael kvůli dalším osadám na palestinském území
Skupina 14 zemí, mezi nimi i Británie, Francie, Itálie, Německo či Kanada, odsuzuje rozhodnutí Izraele schválit dalších 19 osad na okupovaném Západním břehu. Vládu izraelského premiéra Benjamina...
V Hostivici u Prahy hořel bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů
V Hostivici u Prahy dnes hořel bungalov. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, požár se jim odpoledne podařilo dostat pod kontrolu a večer ho dohašovali. Jak dlouho zásah ještě...
Když vy, tak my taky. Na stavbu jaderné elektrárny na Měsíci si troufají i Rusové
Rusko plánuje v příštích deseti letech postavit na Měsíci jadernou elektrárnu, která by dodávala energii jeho lunárnímu programu a společné rusko-čínské výzkumné stanici. Přestože se SSSR v minulosti...
Předražené přeprodeje i úbytek mnichů. Co trápí belgické klášterní pivovary
Opatství svatého Sixta ve vlámském Westvleterenu má za sebou téměř dvě století existence. Přestálo války, společenské změny i proměny Evropy. V posledních letech však čelí dvojí výzvě, která ohrožuje...
EU bude bránit svobodu projevu, řekla von der Leyenová. Reagovala na sankce USA
Evropská komise (EK) bude i nadále bránit svobodu projevu, uvedla dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Reagovala tím na sankce, které Spojené státy uvalily na pět lidí, podle Washingtonu za...
Prodej stavebního pozemku Horní Václavov
Václavov u Bruntálu - Horní Václavov, okres Bruntál
2 947 500 Kč
Zabili jsme v Gaze finančníka Hamásu, ohlásila izraelská armáda
Izraelská armáda ve středu oznámila, že při útoku 13. prosince zabila v Pásmu Gazy významného člena teroristického hnutí Hamás Abdal Haje Zakúta, zodpovědného za finanční operace. Zakút zahynul při...
Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt muže na Ostravsku, zadrželi podezřelého
Kriminalisté od dnešního dopoledne vyšetřují násilnou smrt muže v domě ve Vratimově na Ostravsku. Policie na místě zadržela podezřelého, ještě ale nebyl obviněn. Uvedla to policejní mluvčí Soňa...