Kundera byl nominován i loni, když s návrhem přišel předseda hnutí ANO a současný kandidát na premiéra Andrej Babiš, který si pro světoznámého spisovatele přál nejvyšší vyznamenání, tedy Řád bílého lva. Kundera, který zemřel předloni v exilu v Paříži ve věku 94 let, byl v roce 1995 oceněn medailí Za zásluhy 1. stupně. Spisovatel ji sice přijal, ale na ceremoniál poslal pouze svou ženu.
|
Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce
Mezi sněmovními kandidáty na medaili Za zásluhy byl i hudebník a moderátor Marek Eben, kněží Ladislav Heryán a Marek Orko Vácha nebo bývalá diplomatka a herečka Magda Vášáryová. Ani na jednoho se ale během ceremoniálu nedostalo. A to i přesto, že Eben byl nominován stejně jako Kundera už podruhé za sebou.
|
Dají, nedají? Největší přešlapy, naschvály i kontroverze kolem státních vyznamenání
Ze zajímavých jmen navržených senátory nedostala žádné vyznamenání například Alice Garrigue Masaryková (in memoriam) nebo bývalý zpravodaj Hlasu Ameriky Jolyon Naegele, kteří byli navrženi na Řád bílého lva. „Nezapomeňme, že další bývalí zpravodajové z Hlasu Ameriky, tedy Medek, Ducháček a Pecháček, dostali ocenění až po smrti,“ vyjádřil se na adresu svého vynechání pro iDNES.cz Naegele.
Mezi adepty poslanců na ocenění byli také někdejší ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský.
Nedostalo se ani na padlého na Ukrajině
Na medaili Za hrdinství Sněmovna navrhla dobrovolníka Martina Krejčího známého jako Taylor, který padl po zranění na Ukrajině. Na východní frontě zachraňoval zraněné bojovníky bránící svobodu své země před agresory z Putinova Ruska.
Taylor byl zakladatelem Projektu Phoenix, školil ukrajinské vojáky v bojové medicíně a sám pracoval jako záchranář v předních liniích. V březnu 2023 utrpěl v Luhanské oblasti zranění, když ho zasáhla střepina šrapnelu do hlavy. Na následky zranění o dva měsíce později zemřel.
|
Sněmovna chce vyznamenání pro Kunderu, Ebena i dobrovolníka na Ukrajině Taylora