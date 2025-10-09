Byla téměř slepá, pak mohla řídit autobus. Život mi změnily operace, říká žena

Česko patří mezi světovou špičku v operacích očí. Od zdejších lékařů se učí i zahraniční kolegové. Nemocnice a soukromé kliniky zde každoročně operují zhruba 200 tisíc pacientů.
Na nutnost prevence a včasné léčby, která může předejít slepotě, upozorňuje každoročně Světový den zraku. Připadá vždy na druhý říjnový čtvrtek – letos na 9. října. Operace očí jsou ve vyspělých zemích běžnou součástí léčby a patří mezi nejčastější chirurgické zákroky vůbec.
„V Česku jsou nejrozšířenější operace šedého zákalu – asi 150 tisíc ročně. Přibližně 11 tisíc pacientů podstupuje zákrok na sítnici nebo sklivci. Tyto výkony hradí zdravotní pojišťovny. Zhruba 45 tisíc lidí si však ze svého platí refrakční operace očí, při nichž se zbavují brýlí nebo kontaktních čoček, které nosí kvůli krátkozrakosti, dalekozrakosti, vetchozrakosti či nepravidelnému zakřivení rohovky – astigmatismu,“ popisuje Adam Janek, ředitel Očního centra Praha.
Brýle mě obtěžovaly, operace mi změnila život, říká Světlana Nálepková
Pomoc zde našla i čtyřiadvacetiletá Tereza Štruplová, která dříve pracovala v kanceláři, ale toužila řídit autobus. V cestě za jejím snem jí bránilo to, že bez brýlí viděla ostře jen do vzdálenosti deseti centimetrů.
„První potíže se objevily už v první třídě. Neviděla jsem dobře na dálku. Začala jsem nosit brýle s jednou dioptrií, ale postupně jich přibývalo, až jsem se dostala na deset. Bez brýlí jsem nepoznávala obličeje, nepřečetla nápisy ani dopravní značky. Všechno se slévalo do barevných skvrn. Brýle se mlžily a překážely, čočky mi lékaři nedoporučili. Proto jsem už nemohla řídit auto,“ popisuje Tereza.
Před třemi lety se rozhodla pro operaci, která by ji brýlí i krátkozrakosti zbavila. Zpočátku ale narazila – několik lékařů zákrok odmítlo. Nakonec se jí ujala Andrea Janeková, vedoucí lékařka centra kataraktové, refrakční a vitreoretinální chirurgie Očního centra Praha. Nedoporučila však laserovou operaci, kterou většina lidí s krátkozrakostí volí.
Klinika nabízela příliš levné operace očí, musí se omluvit konkurentům
„Když má pacient příliš vysoké dioptrie, není laserová operace vhodná kvůli riziku poškození rohovky. Zvolili jsme jinou metodu – implantaci fakických nitroočních čoček. Jde o mikrochirurgický zákrok, při němž v oku zůstává pacientova vlastní čočka, kterou doplníme o velmi tenkou umělou. Ta upraví lom světla tak, že pacient už nepotřebuje brýle,“ vysvětluje lékařka Janeková. Dodává, že k vložení umělé čočky stačí drobný řez v rohovce.
Tereza byla s výsledkem velmi spokojená. „Oba zákroky dopadly skvěle, za což vděčím šikovné lékařce. Změnilo mi to život. Mohla jsem se vrátit k řízení auta a v červenci 2023 poprvé sednout i za volant autobusu v autoškole. Od září už jsem vozila cestující až do loňského léta,“ líčí.
Autobus ji lákal i proto, že její partner je také řidičem. Práce ji bavila, skončit však musela kvůli zdravotním potížím v těhotenství. Nyní je doma s desetiměsíční dcerou, ale až dívka půjde do školky, ráda by se k profesi vrátila.
Dětské oko roste do 13 let
Lékaři upozorňují, že problémy se zrakem má stále více lidí – včetně dětí, které tráví hodiny u mobilních telefonů nebo tabletů místo pohybu venku. Tím si škodí, protože jejich oči jsou dlouhodobě zaostřené na blízko místo do dálky.
„Dětské oko se vyvíjí a roste do 13 let. Soustředěný pohled na obrazovku nebo psaní úkolů z příliš malé vzdálenosti dává oku signál, že má růst. To vede k prodlužování oční bulvy a ke zvýšenému riziku krátkozrakosti,“ vysvětluje vedoucí lékařka dětské ambulance oční kliniky Gemini Denisa Darsová.
Dětští oftalmologové mluví o epidemii krátkozrakosti – počet dětských pacientů s tímto problémem vzrostl za posledních deset let o 30 procent.
Karanténa u displejů poškodila zrak školáků. Děti vidí hůř do dálky
„Výskyt dětské krátkozrakosti stoupá, zatímco věk pacientů naopak rapidně klesá. Zatímco dříve byly vady zraku spojovány spíše se školním věkem, dnes nejsou výjimkou ani krátkozraké děti do tří let,“ upozorňuje přednosta sítě očních klinik Gemini Pavel Stodůlka.
Silná krátkozrakost může v dospělosti zvyšovat riziko onemocnění sítnice, například jejího odchlípení nebo degenerace. Sítnice je tenká vrstva nervové tkáně na zadní straně oka. Za její poškození může stárnutí, genetika, úrazy, ale i špatný životní styl nebo nemoci, například cukrovka. Mezi nejrozšířenější choroby sítnice patří věkem podmíněná makulární degenerace a diabetický makulární edém, který postihuje pacienty s cukrovkou – v Česku jde asi o 100 tisíc diabetiků.
„Obě onemocnění napadají makulu, tedy žlutou skvrnu ve střední části sítnice, která je klíčová pro ostré vidění. Zpočátku má člověk pocit, že vidí jako přes špinavé brýle – špatně čte, rozmazaně vidí, nerozeznává barvy. Postupně se mu deformují i rovné linie, například na kachličkách nebo žaluziích,“ popisuje primářka Oční kliniky Fakultní nemocnice Brno Daniela Vysloužilová.
Vzniku šedého zákalu nezabráníte, umíme ho však efektivně řešit, říká oční lékařka
Odborníci odhadují, že degenerace sítnice postihuje každého šestého seniora nad 65 let, ale může se objevit i u lidí po čtyřicítce. Klíčová je včasná diagnóza, která může zabránit oslepnutí.
„Do očních ambulancí často přicházejí pacienti, kteří si myslí, že se jim jen zhoršil zrak a potřebují silnější brýle. Jiní se domnívají, že mají šedý zákal. Vyšetření však často odhalí problém na sítnici,“ říká lékařský ředitel sítě očních klinik Lexum a prezident České vitreoretinální společnosti Pavel Němec.
Včasnému záchytu onemocnění u diabetiků napomáhá screening, který zahrnuje pravidelné prohlídky u očního lékaře. „Pro věkem podmíněnou degeneraci ale žádný preventivní program neexistuje,“ dodává.
Vyšetření zraku i v mobilní ambulanci
I proto se někteří odborníci rozhodli u příležitosti Světového dne zraku nabídnout zájemcům bezplatná preventivní vyšetření.
V Nemocnici Šumperk dnes od 13 do 17 hodin měří bez objednání nitrooční tlak v oční ambulanci v pavilonu D.
S vyšetřením zraku v novoměstské nemocnici pomáhá lékařům umělá inteligence
V Uherskohradišťské nemocnici mohou lidé dnes od 8 do 12 hodin zajít do budovy C, kde si v prostorách oční ambulance a optiky nechají zkontrolovat zrak, nitrooční tlak nebo vyšetřit šedý zákal. Mohou si také přinést ke kontrole své brýle a vyzkoušet pomůcky pro slabozraké a nevidomé, které představí zástupci Tyfloservisu.
Bezplatné měření zraku dnes od 9 do 16 hodin nabízí také oční klinika NeoVize ve svých pobočkách v Brně a Českém Těšíně.
Do ulic navíc vyrazí mobilní ambulance, která nabídne orientační vyšetření sítnice pomocí přístroje Aireen využívajícího umělou inteligenci. První zastávku bude mít v sobotu 11. října v Brně, následující víkend v Plzni a 25. října v Českých Budějovicích. Ve všech městech bude pojízdná ordinace stát na parkovištích u hypermarketů Globus a zájemce vyšetřovat od 10 do 18 hodin.