Byl to jen nemístný humor. Mladík u soudu odmítl, že hrozil vystřílením třídy

Bývalý středoškolský student Ondřej Zoul u soudu popřel, že by před spolužáky vyhrožoval vystřílením třídy. Nesouhlasí ani s tvrzením, že by schvaloval střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prosince 2023. Mladíka viní obžaloba z nebezpečného vyhrožování a schvalování trestného činu.

Státní zástupkyně Jana Jandová navrhla, aby mu soud uložil pětiměsíční podmíněný trest a povinné psychologické poradenství.

Devatenáctiletý Zoul podle žalobkyně opakovaně vyhrožoval spolužákům střelbou. Do školy podle ní demonstrativně nosil různé zbraně, například teleskopický obušek nebo nože. Poté, co střelec před Vánocemi 2023 zabil na filozofické fakultě 14 lidí, souhlasil s jeho činy. Také podle Jandové tvrdil, že měl zastřelit lidí víc.

„Uznávám, že jsem mohl mít někdy nemístný humor,“ prohlásil Zoul. Uvedl však, že žádné ze svých prohlášení nemyslel jako výhrůžku. Zbraně ve škole nepředváděl, pouze je nějakou dobu nosil kvůli sebeobraně. Mladík popřel i schvalování střelby na fakultě.

Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

„Řekl jsem, že vzhledem k arzenálu útočníka mohlo být mnohem více obětí,“ prohlásil. Čin podle své výpovědi naopak odsuzoval. Ze situace si vzal ponaučení a už jí nebude opakovat.

Podle znalce, který dnes u hlavního líčení na Obvodním soudu pro Prahu 8 vypovídal, je Zoul velmi inteligentní. Není ale psychosociálně vyzrálý a získává si pozornost za každou cenu. Je spíše osamělejší. Mladík je podle odborníka klidný a racionální, v případě narušení jeho integrity je schopný zejména verbální agrese. Muž Zoulovi doporučil psychoterapii.

Soudkyně Jiřina Zemanová chce v případu vyslechnout ještě svědky. Jednání odročila na 15. října.

