Seniorce po smrti muže zvedli nájem o polovinu, na měsíc jí zbývají 2 tisíce

Původně podle staré nájemní smlouvy, kterou šestasedmdesátiletá důchodkyně podepsala s manželem v roce 2018, platili za metr čtvereční 95 korun. Celkově tak vyšel byt 2+1 o výměře 72 metrů čtverečních na 6 856 korun bez všech poplatků.

„Měla smlouvu na dobu určitou do konce října, takže jí následně přišel dopis, ve kterém ji město vyzývalo, aby si smlouvu prodloužila. V něm už ale varovalo, že nájemné se zvedne minimálně na částku 145 korun za metr čtvereční,“ vysvětluje její syn Petr.

Od listopadu tak ženu vyjde byt na 10 405 korun, s poplatky platí celkem přes 14 tisíc korun. Její starobní důchod přitom činí jen 12 tisíc korun. Díky příspěvku na bydlení, který jako invalidní důchodkyně od státu získá, má měsíční příjem okolo 16 500 korun. Na vyžití do dalšího důchodu ji tak reálně zbývá méně než 2 500 korun.

„Samozřejmě jí pomáháme, nenecháme ji hladovou. Ale kdyby někdo tu možnost neměl...“ upozornil její syn Petr.

Vyměňte byt za menší, radí město

Podle městské části mají senioři v podobné situaci tři možnosti. „Mohou kontaktovat ombudsmanku pro seniory, která jim poradí s tím, jak si vyřídit sociální dávky a poskytne jim podporu v jejich nelehké situaci. Další možností je požádat o výměnu bytu za menší. Třetí variantou je pak přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou,“ vysvětlil místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.

Samotné zvýšení nájmu město hájí. „Obdobnou výši nájmu v sociálních bytech má podle mých informací většina centrálních pražských městských částí,“ uvedl místostarosta. Podle občanského zákoníku není možné zvýšit nájemné skokově o více než 20 procent za 3 roky. To se však nevztahuje na situace, kdy dojde k podpisu nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Senioři často neví, na koho se obrátit

Předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba na dotaz iDNES.cz uvedl, že se s podobnými osudy lidí setkává často. „Obce zvyšují nájemné bez ohledu na to, zda se jedná o sociální případ či nikoliv. Tito lidé často nemají potřebné informace, řada z nich si ani nepožádá o dávky a trne hrůzou, zda s penězi nakonec vyjdou,“ vysvětluje Taraba.

Pokud si senioři platbu nového nájemného nemohou z finančních důvodů dovolit, mohou se podle něj obrátit i na soud. Ten následně přezkoumá, zda je nová výše nájemného v pořádku či ne. Taraba také vyzval, aby se senioři v podobné situaci obrátili i přímo na jeho sdružení.

„V západní Evropě to obce řeší tak, že seniory, kteří mají nižší důchody, nechají bydlet tam, kde celý život žili a stanovují jim nájemné podle jejich možností. Obec tam tak má možnost s nájemným v sociálních případech hýbat,“ dodal porovnání se zahraničím.

Bydlení jako luxus

Rostoucí cena nájmů přitom není problémem jen pro seniory. Ta totiž posledních několik let vytrvale rostla, až nyní vlivem koronavirové epidemie pomalu klesá, a to díky nárůstu nabídky. Pronajímají se totiž i byty, které dříve sloužily pro krátkodobý pronájem typu Airbnb.

Podle sociologa zaměřujícího se na dostupnost bydlení Tomáše Hoření Samce je to dané souběhem několika faktorů. „Základním problémem je, že v českých velkých městech chybí dostatečně široká paleta různého typu bydlení. Tedy nejen vlastnického či soukromého nájemního, ale například právě obecního, družstevního, či jiných inovativních forem,“ popsal.

Některé faktory se přitom netýkají jen České republiky. „Globální tendence je, že nemovitosti jsou vnímány stále více jako investice. A tak ti, kteří by chtěli bydlet, nyní na trhu v podstatě soutěží s těmi, kteří do nemovitostí chtějí investovat a očekávají co nejvyšší výnos,“ uvedl Samec.

Vysoké ceny nájmů přitom můžou zásadně měnit život v daném městě. A to tím, že z historických center vytlačují starousedlíky či mladé lidi, kteří jsou na začátku své kariéry, a ty, kteří mají nízký plat, ač vykonávají důležitá povolání, třeba učitele. Ti pak musí třeba dojíždět, což zvyšuje náklady na dopravu a infrastrukturu.

„Rostoucí ceny nájemného nebo náklady na splátku hypotéčních úvěrů pak mohou být stresujícím faktorem, který zvlášť v současném kontextu ekonomického propadu a nejistoty na trhu práce může kritický pro psychické zdraví daných lidí i pro jejich vztahy a obecně jejich spokojenost. Zároveň z měst pak mizí pestrost, jestliže se určité čtvrti stávají pouze čistě turistické nebo když jsou stavěny luxusní rezidence, které jsou ale prázdné,“ dodal Samec.