Ceny bytů padají, prodejci musejí slevit. Dostupnější jsou i chaty a chalupy

Ještě před dvěma lety to vypadalo docela reálně. Teď to spíš vypadá jako bláhový sen. Když se Jan Obrovský rozhodoval, co dál se svým bydlením, byl jeho jasný cíl vlastní dům v dojezdové vzdálenosti od Prahy.

„Mám menší byt na Žižkově, který jsem chtěl prodat. Pak nějaké peníze z prodeje domu po otci. Dávalo mi ekonomický smysl, že bych měl na starší domek. Ale pak přišla válka na Ukrajině,“ říká. Za peníze, které si podle svých slov představoval, je teď byt neprodejný. „Stáhnul jsem ho z inzerce. Nemělo to smysl. Všechno zamrzlo a lidé mi nabízeli příliš nízké částky,“ vysvětluje majitel pražského bytu.