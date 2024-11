S bydlením ještě bude hůř. Na nápravu potřebujeme dekádu, říká expert

Přestože Češi podle dat Sociologického ústavu Akademie věd bydlí rádi ve vlastním, stále stoupá zájem o nájmy. Jaká je jejich budoucnost?

Doufám, že pozitivní. Myslíme si, že se do nájmu bude přesouvat stále více lidí. Je důležité, aby byla v Česku zajištěna dostupnost bydlení a aby opravdu lidé měli kde žít.

Nyní je podstatné, aby se začaly naplňovat kroky, které rozvoji nájemního bydlení pomohou. Ať už je to práce na legislativě nájemního bydlení, nebo podpora dostupnosti skrze například programy SFPI (Státní fond podpory investic, pozn. red) a větší podpora PPP projektů.

Z hlediska legislativy je třeba začít s větší výstavbou bytů. Musí se také udělat analýza měst a obcí, aby se zjistilo, kolik mají bytů a kapacit, zda je využívají a jakým způsobem.

Ze zmíněného průzkumu také vyplývá, že nájemní bydlení mají lidé spojené s negativními konotacemi, jako je například nejistota. Znamená to, že se tento pohled bude v budoucnu proměňovat a nájem bude naprostým standardem?

Nájemní bydlení může být dobrou alternativou vlastnickému bydlení a může být opravdu dlouhodobé, předvídatelné, a to jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Důležitý je ale vyrovnaný a rovnovážný vztah nájemníka a pronajímatele. Podle dat ale v posledních letech obecně roste spokojenost s nájemním bydlením a na tom je důležité nadále pracovat.

Často se v posledních letech mluví o bytové krizi. Dokázal byste říct, na koho nejvíc dopadá a kdo bude v budoucnu nejčastěji vyhledávat nájem a řešit problematiku bydlení?

Nejčastěji to budou mladí lidé a mladé rodiny. Dostupnost vlastnického bydlení je právě pro tyto skupiny obyvatel velmi nízká a nevypadá to, že by se nějak zásadně měla měnit dostupnost hypoték, nebo že by se měl významně zvětšovat podíl bytů v bytovém fondu.

Přesun mladých do nájemního bydlení bude velmi významný. Samozřejmě to souvisí i s trendy, kdy někteří nechtějí vlastnit nemovitost a jsou nastavení jinak, chtějí flexibilnější životní styl, přesouvat se a mít větší mobilitu.

Může se bydlení v budoucnu stát významným politickým tématem?

Ano, podle mě bude jednoznačně v další dekádě téma bydlení rozhodovat volby. Na západ od našich hranic to je opravdu velké téma. To bylo vidět i během amerických voleb, kde bylo bydlení jedním z velkých témat hned za ekonomickou situaci, se kterou ale úzce souvisí.

Česko je na tom v dostupnosti bydlení opravdu špatně, je potřeba to řešit a myslím si, že to bude téma číslo jedna nebo číslo dvě, nejenom v dalších volbách, ale v další dekádě.

Částečně jste to naznačil, ale jaká je cesta ven z bytové krize?

Je to zejména významná diskuze důležitých hráčů, kteří mluví jak za nájemníky, tak za pronajímatele, za stát, za územní plánování a financování projektů. Řešení problematiky není krátkodobé. Ono je potřeba se na to dívat tak, že řešení zabere dekádu, dvě, možná tři a během toho je potřeba mít politickou shodu.

Politici mají důležité slovo v podpoře výstavby, k čemuž patří i digitalizace stavebního řízení. Legislativa by měla také poskytnout větší jistotu majitelům bytů, aby například mohli vystěhovat neplatícího nájemníka. Někteří majitelé nedávají na trh bytové jednotky, protože se bojí neplatičů.

Pomoct může také lepší infrastruktura. Jednou z cest mohou být vysokorychlostní tratě, protože pokud nebudou muset lidé nutně bydlet v Praze, ale dostanou se do ní například za 20 nebo 30 minut, tak opravdu nebudeme potřebovat stavět tolik bytů. V Praze by se tak rozšířil prostor, v rámci kterého budou lidé shánět bydlení.

Sdružení nájemníků České republiky ale dlouhodobě upozorňuje na to, že to jsou nájemníci, komu se postupně zkracují práva a pronajímatelé si tak mohou diktovat v podstatě jakékoli podmínky.

My si to jako asociace nemyslíme. Naopak je vztah mezi nájemníkem a pronajímatelem často nevyvážený hlavně ze strany pronajímatelů. Zejména při vystěhování z bytové jednotky a řešení neplatícího nájemníka. Tady chybí účinný zákonný nástroj na řešení takových situací.

Na co upozorňuje Sdružení nájemníků jsou především situace, kdy se pronajímatelé nechovají tak, jak říká zákon. To je něco jiného, v tom zákoně to ošetřeno je a oni se chovají protizákonně. To je samozřejmě špatně a je potřeba proti tomu bojovat.

V případě pronajímatelů je ale velký problém s tím, jak vystěhovat neplatiče. Zákonně to totiž není nijak ošetřené. Do velké míry můžeme říct, že pokud neplatič v bytě žije a odmítá se vystěhovat, tak na takové situace chybí nástroje. Reálné vystěhování může potom trvat i dva nebo tři roky.

Mluvil jste o výstavbě a legislativě. Změny v těchto oblastech obvykle trvají velmi dlouho. Máte nějaké odhady, kdy by Česko mohlo být z nejhorší části bytové krize venku?

Opatření, která je potřeba udělat, jsou v podstatě v rozptylu mezi jedním a třemi volebními obdobími. Za tento časový úsek se to dá vyřešit. To znamená, že pokud bude politický konsenzus, mohlo by ke zlepšení situace dojít přibližně za jednu dekádu.

Dílčí změny můžeme vidět třeba už za pět let. Během jednoho volebního období může dojít k podpoře některých legislativních aktivit. Demograficky ale lidé, kteří budou potřebovat bydlet, přijdou dříve, než za deset let. Ti už se narodili a na trh s bydlením přijdou tak za rok, za dva. To znamená, že potřeba bydlení bude dále narůstat.

Takže ještě nyní nejsme na vrcholu bytové krize a bude ještě hůř?

Demograficky očekáváme, že se situace ještě zhorší. Zasáhne do toho také celá řada faktorů, například prodlužování věku dožití nebo trend singles bydlení. Na bytovou jednotku tak připadá čím dál tím méně lidí. Zasáhne do toho také skutečnost, že dospívají děti Husákových dětí, což jsou silné ročníky, kterým je nyní 23-25 let a začínají se tlačit na trh s bydlením. Z našeho úhlu pohledu nás vrchol krize ještě čeká.