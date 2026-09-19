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Burian, Uprka i slavný Mucha. Do aukce jde pozůstalost nakladatele Plichty

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  10:19
Autorsky kolorovaná litografie Procitnutí národa k svobodě od Alfonse Muchy...

Autorsky kolorovaná litografie Procitnutí národa k svobodě od Alfonse Muchy pochází z pozůstalosti nakladatele a vydavatele Jindřicha Plichty. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Další dílo z Plichtovy sbírky je obraz Naše mamičky I. autor je slavný Joža...
Autorem impresionistické krajinky Kozí hřbety je Jindřich Prucha, malíř s...
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Stojí hned u vchodu do malostranské galerie Jakuba Sluky. Mezi vystavenými obrazy a plastikami slavných umělců vypadá až nepatřičně. Stará, otřískaná kytara, které navíc chybějí struny. Ale i takhle může vypadat umění.

Galerista ji bere do rukou a ukazuje, proč o ni usiluje řada sběratelů. Přední stranu kytary totiž zdobí obrázek indiána od nikoho menšího než slavného Zdeňka Buriana. „Přinesl nám ji do aukce syn původního majitele, byl to tramp, který se s Burianem přátelil, a tak ho poprosil, ať mu namaluje indiána přímo na kytaru,“ vysvětluje Sluka.

Devátého září začala předaukční výstava umění v jeho galerii a 29. září začíná exkluzivní online aukce na stránce www.aukceaukci.cz. Nejzajímavější nabízená díla aukce pocházejí podle galeristy z pozůstalosti významného pražského nakladatele a vydavatele doby první republiky Jindřicha Plichty.

Nejfalšovanější obraz

Na první pohled zaujme obraz Alfonse Muchy Procitnutí národa k svobodě. Dílo má zajímavý příběh. První litografie v malém provedení vznikla v roce 1918. Uprostřed byla tehdy ještě svatováclavská koruna. Ve druhé variantě z roku 1930 korunu nahradila červená frygická čapka symbolizující republiku. Mucha pro Plichtu tento litografický návrh ručně dokoloroval a podepsal. „Náš obraz je větší, z této litografie vznikly návrhy pro kalendář Jindřicha Plichty,“ popisuje Sluka.

Příběh má i malý obraz Joži Uprky Chůvička. „Je to pravděpodobně jeho nejfalšovanější obraz. Byl mnohokrát nabízený různými podvodníky k prodeji, ale tohle je skutečně originál, podle kterého Plichta vydal slavnou pohlednici,“ vysvětluje galerista. „Máme i potvrzení rodinou autora, že to je opravdu ten jeden jediný originál,“ zdůrazňuje. Vedle visí ještě jeden větší Uprka, tentokrát z Plichtovy sbírky obraz Naše mamičky I. „Uprka zachytil stejnou dvojici, jen dítě je o něco starší,“ vysvětluje Sluka.

Impresionista ze Železných hor

O kus dál na stěně visí jiné zajímavé dílo, impresionistická krajinka Kozí hřbety od Jindřicha Pruchy, malíře s tragickým osudem. Než padl v prvních týdnech 1. světové války, namaloval úchvatné obrazy z krajiny Železných hor. „Obraz visel v rodinném domě Průchových, kde také vznikl a kde po malířově smrti žila jeho sestra Vojslava, nepřetržitě až do chvíle, kdy byl zařazen do aukce,“ popisuje galerista. Po Muchovi je Prucha druhou nejdražší položkou aukce.

Nejasné obrazy vyřazujeme z prodeje, říká galerista Jakub Sluka

Sluka je známým milovníkem Zdeňka Buriana, tak lze v jeho galerii a v aukci najít i jeho další díla. „Uspořádal jsem mu přes dvacet výstav. Sběratelé to vědí, takže jeho práce často končí u nás,“ vysvětluje. Kromě kytary s indiánem nebo obálek knih nabízí v aukci i jednoho velmi netypického Buriana. Kdo by čekal Vinnetoua nebo pravěké ještěry, bude překvapen. Jde o obraz s portrétem Svatopluka Čecha a jednou jeho slavnou básní.

Dílo se jmenuje Jitřní písně/Nevěřme nikomu. „Nevěřme nikomu na světě širém... je to nádherná básnička. Ale ten, kdo nám sem obraz přinesl, vzpomínal, že ho z ní dědeček před obrazem pravidelně zkoušel, a když nevěděl, dostal od něj pravítkem,“ popisuje galerista příběh obrazu, který také pochází z Plichtovy pozůstalosti.

V nabídce exkluzivní zářijové aukce je celkem 251 položek.

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Burian, Uprka i slavný Mucha. Do aukce jde pozůstalost nakladatele Plichty

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