Rok dobrého vína. Deště v červenci prospěly hroznům, už jsou první burčáky

Deštivý červenec hroznům na vinicích obecně prospěl a pokud bude vinařům přát počasí i dál, očekávají ročník výrazně aromatických vín. K tomu ale potřebují chladnější noci a slunečné dny.
„Začínáme růžovými burčáky, takže první odrůda bude Svatovavřinecké. Tu by u nás lidé měli ochutnat už 1. září, koncem měsíce pak budeme mít i bílé burčáky,“ vyjmenovává Petr Rychtařík z Vinařství a vinohradnictví Kvíc u Slaného ve středních Čechách. Byť se to možná nezdá, letošní léto nabídlo ideální podmínky.
Letošní burčák bude kvalitní a s krásným aroma, slibují vinaři. Chuť ovlivnilo počasí
„Vinař nechce super horké letní dny, deště nám pomohly, hrozny zrají pomalu a to jim prospívá. Aby to všechno dopadlo dobře a hrozny měly správnou cukernatost, kyseliny i aroma, potřebujeme chladnější noci a aby už moc nepršelo. Předpovědi nám zatím přejí,“ pochvaluje si středočeský vinař Rychtařík.
Sezona začala na Moravě
Na jihu Moravy, kde se burčáku tradičně vyrobí nejvíce, už kvašený hroznový mošt z tuzemských hroznů k dostání je. Také tam ale začínali se sklizní i těch nejranějších odrůd později než v předchozích letech. Čekali, až se v bobulích utvoří dostatek cukru.
„Roky, kdy bylo možné mít první burčák už 1. srpna (jak povoluje zákon kvůli dostatečnému dozrání hroznů – pozn. red.), patřily k těm, kdy bylo dozrávání urychlené,“ poznamenává ředitel vinařství Chateau Valtice – Vinné sklepy Valtice David Šťastný. Na jeho vinicích začali se sběrem 5. srpna, a to u nejranější odrůdy Augustovskij.
Postupné zlevňování
Cenu za litr nastavil Šťastný na sto koruně. Jinde je ale k dostání i za 70 či 90 korun. Další vinařství sklízí především rané odrůdy Solaris nebo Irsai Oliver. První burčák, který je na výrobu pracnější, obvykle mívá nejdražší cenovku. Šťastný i další vinařství ujišťují, že budou burčák v nadcházejících týdnech zlevňovat.
I letos bude burčák a jeho alternativa ze zahraničních hroznů, tedy částečně zkvašený hroznový mošt, pod dohledem.
„V loňské sezoně naši inspektoři provedli celkem 296 kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu. Prověřili celkem 246 prodejních míst a ve 44 případech přistoupili k odběru vzorku pro analýzu v laboratoři. Ta prokázala nevyhovující parametry jen u dvou vzorků. V obou případech se jednalo o produkty ze zahraničního moštu s neodpovídajícím množstvím alkoholu,“ shrnuje mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
Doplnil, že v sezoně 2023 inspektoři odebrali k laboratornímu rozboru 47 vzorků a nevyhovělo šest nich, v sezoně 2022 nevyhověly čtyři vzorky z 52.
Záleží na slunci
Přestože se brigádníci už v některých vinohradech činí, sbírají zatím pouze hrozny právě na burčák. „Dozrávání révy je zcela v průměru. Pravděpodobný začátek hlavní části vinobraní zatím očekáváme v polovině září,“ oznamuje výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček.
Ještě v červnu však měli vinaři namále. Sucho na začátku léta nejvíce ohrožovalo především mladší vinice, jejichž kořeny jsou mělké. Starší keře ale kvůli nedostupnosti váhy zpomalovaly růst. Červencové srážky ovšem nedostatek vody v půdě vyrovnaly.
Podle Půčka je nicméně stále brzy na to cokoliv hodnotit. I on přesto naznačuje, že by mohla být letošní sezona vydařená. „Násada hroznů je dobrá. Úroda se jeví co do množství jako dlouhodobý průměr, případně lehce nadprůměr. Teď vyhlížíme letně podzimní dny, kdy se budou teploty v ideálním případě pohybovat okolo 20 až 25 stupňů. Velmi by nám pomohly studené noci, což by mohlo i ve spojení s vodou dopomoci k významné aromatičnosti ročníků,“ shrnuje Půček.
Pro vinaře by takový výsledek znamenal vzpruhu po loňském ne příliš vydařeném roce. Problémy zasáhly i pražskou botanickou zahradu, jejíž vinice Svaté Kláry patří mezi ty nejstarší v hlavním městě.
„Loňská sezona patřila bohužel mezi jedny z nejhorších na našem vinohradu, nejprve révu poškodily pozdní mrazy a pak vinobraní muselo být z důvodu nadměrných srážek a povodní zrušeno. Nechci to zakřiknout, ale v letošním roce se révě daří a zatím to vypadá, že sklizeň bude velmi dobrá,“ sděluje ředitel botanické zahrady Bohumil Černý s tím, že i oni budou návštěvníkům burčák nabízet.