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Když jde o život, nelze riziku popálení vždy zabránit, říká lékař ke zraněné rodičce

Ivana Lesková
  18:30

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Gynekologicko-porodnický pavilon Fakultní nemocnice Bulovka. (4. dubna 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Mladá žena, která ve Fakultní nemocnici Bulovka utrpěla při císařském řezu popáleniny druhého a třetího stupně na patnácti procentech povrchu těla, není prvním pacientem se stejným typem poranění na světě ani v Česku. „Nemělo by se to dít, ale vzácně se to děje. Takovému riziku se nedá zabránit stoprocentně. V některých situacích nelze dodržet všechny předpisy,“ říká ostravský porodník Ondřej Šimetka.

Pražská nemocnice zatím potvrdila jen to, že k nežádoucí události došlo minulý týden při neodkladném císařském řezu. K tomu lékaři přistoupili kvůli akutní porodnické komplikaci, která ohrožovala dítě.

Problém je, že někdy lékaři nemají čas čekat několik minut, než alkoholová dezinfekce dobře vyschne, zvlášť když například zateče do roušek nebo pod pacienta ležícího na stole.

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