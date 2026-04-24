Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářství v Pardubicích

Autor: ,
  13:11aktualizováno  13:51
Jeden ze zadržených podezřelých lidí, kteří se měli podílet na žhářském útoku na skladovou halu v Pardubicích v březnu letošního roku, byl přivezen z Bulharska do České republiky. Vydání se uskutečnilo v pátek na základě evropského zatýkacího rozkazu. Bez dalších podrobností to uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze. Policie vůči zadrženému nyní provádí úkony trestního řízení.
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026) | foto: HZS Pardubický kraj

Požár vypukl v areálu zbrojovky LPP Holding 20. března, způsobil škody za stovky milionů korun. Podle dostupných informací zadrželi policisté v té souvislosti deset lidí podezřelých z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině – pět přímo v Česku, dále jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Ta už je na základě rozhodnutí pardubického okresního soudu v české vazbě stejně jako pětice zadržená v Česku. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Skupina žhářů zveřejnila údajné spisy z pardubické haly. Vyhrožuje dalším

K založení požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, a to s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala.

Bezpečnostní složky pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Psal pro feministický magazín, odsuzoval Izrael. Kdo je obviněný ze žhářského útoku

Kauzu řeší Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, sleduje několik vyšetřovacích verzí. Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka tento týden v médiích uvedl, že podle jeho soukromého názoru by za požárem mohla stát levicová komunita zradikalizovaná ze zahraničí. Připomněl obdobné incidenty v západní Evropě, například v Británii, Německu či Francii.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.