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Budu se snažit prosadit opatření ke snížení konzumace alkoholu, řekl Vojtěch

Josef Kopecký
  10:25aktualizováno  11:00
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na veřejném slyšení Senátu na téma Politika...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na veřejném slyšení Senátu na téma Politika závislostí jako společná odpovědnost státu. (30. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na veřejném slyšení Senátu, které se...
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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slibuje, že předloží návrhy, které by měly vést k poklesu spotřeby alkoholu. „Budu se snažit o to, abychom skutečně přijali opatření, která povedou ke snížení nadměrné extenzivní konzumace alkoholu, kterou v České republice máme v porovnání s ostatními zeměmi,“ řekl Vojtěch v Senátu.

Šéf resortu zdravotnictví za hnutí ANO Vojtěch dorazil na veřejné slyšení Politika závislostí jako společná odpovědnost státu v horní komoře parlamentu.

Není podle něj příliš mnoho politiků, ani teď, ani historicky, včetně ministrů zdravotnictví, kteří by tak akcentovali téma alkoholu jako on. „Já jsem si to vzal jako svoji agendu a budu to prosazovat, protože si myslím, že to je správně,“ řekl Vojtěch.

„Ano, nebude to úplně nic jednoduché, budu spoléhat i na podporu Senátu, který to určitě podpoří, protože je to potřeba. Dopady na veřejné zdraví jsou skutečně fatální a musíme s tím něco dělat,“ prohlásil Vojtěch. Nezmínil konkrétní opatření, která zvažuje.

Šéfka poslanců STAN a místopředsedkyně opozičního hnutí Michaela Šebelová v reakci na jeho vystoupení řekla, že co se týká omezení alkoholu, vidí to podobně. „Proč neregulujeme online prodej alkoholu?“ řekla Šebelová.

Vojtěch hájil i přesun agendy z Úřadu vlády

Ministr Vojtěch v Senátu také hájil přesun exekutivní agendy politiky závislostí z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.

„Začnu tím, že v zásadě se nic nemění. Koordinace zůstává na úřadu vlády, neruší se Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, kde jsou všichni relevantní ministři, kde jsou zástupci krajů, zástupci obcí, zástupci obvodné veřejnosti, někteří i tady sedící. Je to Rada vlády pod vedením premiéra. Nadále zůstává, už jednala, bude jednat, máme další jednání naplánováno na srpen,“ řekl Vojtěch. Nakonec ale rozhoduje vláda.

„To, co se mění a k čemu došlo od 1. července, je přesunutí exekutivní agendy z Úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Já tady budu mluvit o politice závislostí a politice duševního zdraví, protože to jsou dvě oblasti, které byly přesunuty na ministerstvo zdravotnictví. Tak, jak jsme slíbili, já jsem to opakovaně deklaroval, v zásadě přejímáme tu agendu. Všichni, kteří chtěli přejít na ministerstvo zdravotnictví, tak přešli. Byla vytvořena organizační struktura, nová sekce pro politiku závislostí a duševního zdraví,“ uvedl v Senátu ministr zdravotnictví.

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