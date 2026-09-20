Budu bojovat za konec války, impotence Evropy je strašná, říká Babiš

Své pravidelné nedělní vystoupení na sociálních sítích zakončil Babiš slovy: „Budu bojovat za to, aby skončila ta hnusná válka. Je to neuvěřitelné. Impotence Evropy je strašná.“
Předtím mluvil o tom, že byl na konferenci, kterou pořádal Mezinárodní institut pro strategická studia.
„Podívejte, co jsem tam řekl. Říkal jsem tam to, že Evropa nechce jednat o míru. Nechce. Všichni mluví jen o válce. A to nemá nic společného s tím, že musíme samozřejmě zbrojit, musíme se připravit, kdyby náhodou se něco stalo. Ale kde tedy je ta iniciativa Evropy? Trump s Putinem mluví, ale my bychom měli dělat všechno pro to, za Evropu, aby ta válka skončila,“ prohlásil ve svém videu Babiš.
Uděláme vše pro to, abychom plnili naše závazky v NATO, řekl premiér
Předseda vlády ve svém shrnutí týdne také mluví o tom, že udělá vše pro to, aby Česko plnilo své závazky v NATO.
„My samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom plnili naše závazky v rámci NATO. Ale je potřeba taky mluvit o tom, že co říkal Albert Einstein: odmítl násilí a prohlásil, že mír nelze vynutit násilím ani vojenskou převahou,“ uvedl předseda vlády.
„Věřil, že skutečného klidu a míru dosáhneme pouze upřímným pochopením a spoluprací mezi lidmi i národy. Tak o tom jsem taky mluvil. Tady: varování před zbraněmi po druhé světové válce a zrodu atomové bomby. Aktivně varoval před jadernou zkázou. Tak my přece nechceme jako tu třetí světovou válku, ne?“ prohlásil premiér a předseda ANO.
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Na obranu jde maximum možného, odmítá Babiš kritiku z USA. Obvinil minulou vládu
Babiš se tento týden ohradil proti kritice, která zazněla od amerického velvyslance při NATO Matthew Whitakera, který v pátek zkritizoval postoj České republiky k obranné politice.
Babiš v reakci uvedl, že současná vláda na rozdíl od předchůdců o situaci nelže a přistupuje k výdajům na obranu realisticky.
Podle velvyslance NATO je zklamáním, že Česko neučinilo větší pokrok při plnění obranných závazků z Haagu a ve výdajích na obranu se nachází na chvostu Aliance.
„Nejsme v situaci Spojených států, které na zbrojení vynakládají 1 500 miliard dolarů ročně, to je 31 830 miliard korun, tedy 165 krát více, než je náš rozpočet na obranu. Kasu jsme převzali prázdnou a na obranu teď dáváme maximum možného, a to jsou dvě procenta. Meziroční nárůst budeme mít 36 miliard,“ reagoval na to Babiš.
Náš deficit je jeden z nejnižších v Evropské unii, hájí premiér schodek pro příští rok
Premiér také ve svém videu hájí schodek státního rozpočtu, který se jeho vláda chystá poslat do Sněmovny. Návrh rozpočtu schválí vláda v pondělí. Ministryně financí Alena Schillerová původně navrhla schodek 389 miliard korun, což se zdálo vysoké i koaličním partnerům hnutí ANO – Motoristům sobě a hnutí SPD Tomia Okamury.
Koalice se ve čtvrtek domluvila, že pošle poslancům návrh, kde bude schodek nižší v řádu jednotek miliard korun, a že zároveň ještě na podzim předloží do parlamentu návrhy, po jejichž přijetí klesne konečná výše schodku v příštím roce o dalších 20 miliard korun. Třetí část dohody, jak ji představil šéf Motoristů sobě Petr Macinka, počítá s tím, že pro rok 2028 bude předložen schodek o 60 miliard korun nižší.
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„Náš deficit je jeden z nejnižších v Evropské unii a taky nejnižších z hlediska strukturálního deficitu,“ prohlásil v neděli Babiš.
„A je to rozpočet, který je investiční, který investuje samozřejmě i do lidí, do bezpečnosti, do vzdělávání. No a já se vás ptám. Nemáme tedy navyšovat platy policistům a hasičům a celníkům a dalším? Máme to v programu přece,“ obhajuje Babiš schodek rozpočtu, který bude druhý nejvyšší v historii samostatné České republiky.