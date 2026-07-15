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Nové video mění situaci. Chybovat mohli oba řidiči, říká odborník o Turkově nehodě

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Záběr z městských kamer ukazuje Turkovu jízdu před nehodou | foto: X.com

Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka (Motoristé sobě) v centru Prahy nabírá s novými záběry jiný rozměr. Nově zveřejněné video ukazuje, že Turkův Mercedes třídy G objížděl stojící kolonu aut odbočovacím pruhem a následně pokračoval rovně přímo do cesty projíždějící sanitce. Zpravodajský portál iDNES.cz proto oslovil dopravního experta Romana Budského.

Podle odborníka situace není zcela jednoznačná. Tvrdí, že nové záběry sice ukazují nestandardní manévr poslance, zároveň ale odkrývají nepřehlednou situaci v dočasném dopravním značení i možná pochybení na straně řidičů obou stran.

Zdá se, že tam někdo dodatečně provádí úpravy dopravního značení, aby se zakryly chyby.

Roman Budskýdopravní expert

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