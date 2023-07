Co s V4, kterou podle Babiše vláda rozbila? Pavel chystá jednání prezidentů

„Jestli Polsko a Maďarsko z toho důvodu, že se někomu blíží volby, anebo důvodů jiných, má v téhle chvíli postoj, který neodpovídá českým národním zájmům, tak v té chvíli se uměle stavět za konstrukt V4 je naopak tím, co zrazuje zájmy obyvatel České republiky, naše finanční zájmy naší země a dokonce i naše bezpečnostní zájmy,“ opáčil Babišovi ministr vnitra Vít Rakušan.

Česká republika měla totiž obdržet další finanční podporu z rozpočtu Evropské unie právě na uprchlickou vlnu z Ukrajiny.

„Ať si každý srovná, co jsem prosadil já a co prosadila Česká republika v době mé vlády s tím, co prosadil Andrej Babiš. Neprosadil nic,“ ohradil se Fiala. Kritizoval mentální závislost Babiše na Orbánovi. který podle Fialy hájí zájmy Maďarska. „Ale to nejsou zájmy České republiky. Andrej Babiš ukazoval i ve své politice, že je zcela závislý na Viktoru Orbánovi,“ řekl Fiala.

Pavel chce jednání „o nastavení V4"

Prezident Petr Pavel vyjadřuje dlouhodobě, že k fungování V4 v její současné podobě má výhrady.

„Prezident republiky Petr Pavel je v souladu s nastolenými prioritami ministerstva zahraničí. Na podzim připravujeme prezidentský summit V4, kde se bude jednat o důležitých evropských tématech i o nastavení V4 do budoucna,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.

22. června 2023

Již v kampani před volbou prezidenta Pavel podpořil, aby se V4 rozšířila. Řekl, že by přibral tři pobaltské země (Litva, Lotyšsko, Estonsko) i Bulharsko a Rumunsko. „Já bych ji modifikoval, v bezpečnostní oblasti je ta spolupráce mělká, řekl Pavel ke spolupráci zemí V4 loni v listopadu při debatě pěti kandidátů na prezidenta.

Když už se stal prezidentem, mluvil při návštěvě Slovenska Pavel o něco zdrženlivěji. „V4 vnímám jako konzultační fórum,“ řekl v Bratislavě po setkání s prezidentkou Zuzanou Čaputovou s tím, že vidí prostor pro rozšíření spolupráce se třemi pobaltskými státy.

Nástroj k upevňování dobrých vztahů

„Myslím, že formát V4 je dobrou příležitostí pro upevňování dobrých sousedských vztahů a slouží jako otevřený, neformální dialog, který vede k lepší spolupráci u řady společných témat,“ prohlásil premiér Petr Fiala smířlivě při zatím posledním jednání premiérů V4 v Bratislavě minulý týden.

Bylo to ale ještě před jednáním Evropské rady, na níž polský premiér Mateusz Morawiecki a maďarský premiér Viktor Orbán kategoricky odmítli změnu migračních pravidel, na kterou při jednání ministrů vnitra kývl Rakušan, zatímco zástupci Polska i Maďarska hlasovali proti.

Na rozdíl od české vlády odmítají princip takzvané „povinné solidarity“, která nenutí členské státy EU přijímat migranty z Afriky či z Asie, ale dává jim na výběr, zda budou místo toho finančně pomáhat státům zasaženým migrační vlnou nebo třeba pomáhat s ostrahou vnější hranice Evropské unie a s hraniční procedurou.

Je to další příkop mezi zeměmi V4. Ten první vyhloubil maďarský premiér Orbán. Jeho země zastává diametrálně odlišný postoj k válce, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině a proti Ukrajině. Zatímco Poláci i Češi patří k těm, kdo prosazují maximální možnou pomoc napadené zemi, Maďarsko odmítlo, aby přes něj směřovaly na Ukrajinu zbraně na obranu proti ruskému agresorovi. Orbán se naopak loni na podzim s šálou „velké Maďarska“ objevil na fotbalovém utkání Maďarsko - Řecko.

Mapka na Orbánově šále zahrnovala i části nynějšího Rakouska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Chorvatska a Srbska a Ukrajiny, které do konce první světové války patřily k Uherskému království (v rámci Rakouska-Uherska). Maďarsko o tato území přišlo trianonskou mírovou smlouvou.

Česko je v čele V4 čtvrtý den. Premiér Fiala se v Praze potká se slovenským premiérem Ľudovítem Ódorem. Tentokrát bez maďarského i polského premiéra. Zda má užší spolupráce zemí visegrádské skupiny v současné době smysl a v jaké podobě se ukáže o něco později. Nejdřív už příští týden ve Vilniusu na summitu NATO, kde bude řešit i pomoc napadené Ukrajině.