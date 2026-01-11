Češi nejsou spokojení s digitalizací. Pomoct by mohla AI, úředníky nenahradí

Kateřina Vaníčková
  16:03
Digitalizace stavebního řízení či eDoklady. Dva projekty digitalizace státu, které na sebe v poslední době strhly značnou pozornost. Důvod je jednoduchý – nefunkčnost. Byť o nutnosti digitalizace mluví většina politiků, státu se zatím příliš nedaří. Podle analytického ústavu STEM jsou s digitálními službami státu spokojeni jen 4 z 10 lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle průzkumu agentury STEM pro organizaci Česko.Digital považuje 9 z 10 Čechů a Češek za své právo možnost vyřídit si úřední povinnosti online. Přitom s digitalizací není spokojena ani polovina lidí. Podle organizace nechybí technologie, ale politická vůle, dlouhodobá a koordinovaná strategie, odpovídající legislativa a lidé, kteří by digitalizaci posouvali dopředu.

Organizace Česko.Digital přišla s pěti doporučeními pro novou vládu, jak z tuzemska udělat digitální špičku Evropy. „Chtěli jsme se na digitalizaci státu podívat z perspektivy všech, kteří s ní přicházejí do kontaktu,“ uvedl Jiří Táborský ze společnosti STEM.

Výzkumná část projektu zahrnovala dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku dvou tisíc lidí, osm fokusních skupin, dotazníkové šetření se zástupci 300 firem a více než 70 hodin hloubkových rozhovorů s téměř 50 respondenty z řad politiků, úředníků z centrální státní správy, ze samospráv na úrovni obcí a krajů i se zástupci firem, které pro stát dodávají digitální řešení služeb.

„Chtějí zachovat možnost volby“

Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že přes 90 procent veřejnosti považuje digitální služby za své právo. Zároveň je třeba dodat, že stejný podíl populace požaduje i zachování možnosti osobního vyřízení na úřadě.

„Občané fandí digitalizaci služeb státu, ale zároveň chtějí zachovat možnost volby. Přes 80 procent dotázaných považuje za důležitou přístupnost služeb státu i pro ty, jejichž digitální kompetence jsou nízké, nebo třeba mají zdravotní omezení, takže pro ně současné digitální služby moc nejsou,“ vysvětlil spoluautor a ředitel výzkumu STEM Jaromír Mazák.

Výpadky eDokladů volby neovlivnily, uvedl soud. Udivila ho nedostatečná příprava

Zásadní výzvu podle výzkumu představují odborné kapacity. Stát dlouhodobě není podle odborníků schopen nastavit konkurenceschopný systém odměňování. A netýká se to jen programátorů. Stejný problém je u procesních analytiků, architektů a dalších expertů.

„Jedním z velkých překvapení výzkumu pro mě bylo, že v podstatě všichni řekli, že zákon o veřejných zakázkách je kvalitní a umožňuje soutěžit prakticky cokoli. Co však chybí, jsou lidé, kteří by složité zakázky na informační systémy dokázali vypsat a vyhodnotit,“ dodal Táborský.

Státu chybí know-how i kapacity

Z dat, které organizace zveřejnila v říjnu, mimo jiné vyplývá, že digitalizaci služeb státu hodnotí firmy lepší trojkou a že každá třetí firma ztratila významné množství času kvůli potížím se službami.

„Jsou dva klíčové faktory, bez kterých se digitalizace nepohne dál, a to politická podpora a dlouhodobá strategie a kontinuita. Pokud nebude mít digitalizace faktickou podporu napříč vládou a nebude jasná centrální autorita, která bude určovat a držet směr digitalizace, tak je pokrok prakticky nemožný,“ uvedla Blanka Šoulavá, která vede projekt v Česko.Digital a je spoluautorkou doporučení pro novou vládu.

Doporučení pro novou vládu:

  1. Aby byla naplněna poptávka po digitálních službách, digitalizace musí mít politickou podporu a musí se stát kontinuální prioritou s měřitelnými cíli.
  2. Pro lepší zadávání zakázek a vedení digitalizačních projektů je třeba zajistit konkurenceschopné podmínky především pro IT experty.
  3. Digitalizace veřejných služeb může být skutečně řízená jen tehdy, když se jejich kvalita jednotně měří a vyhodnocuje.
  4. Resortismus brání efektivitě investic do digitalizace. Propojování služeb, dat a know-how napříč ministerstvy redukuje duplicitní práci a ušetří čas i peníze.
  5. Je třeba přijmout legislativu nezbytnou pro usnadnění automatizace, efektivnější práci s daty a důsledně aplikovat princip digitálně přívětivé legislativy.

Zdroj: Česko.Digital

Dalšími bariérami jsou podle organizace chybějící měření kvality, izolované fungování úřadů, právní rámec, který není na digitalizaci připraven, a odborné kapacity a dovednosti.

„Už dávno nevídáme vendor lock-in (závislost zákazníka na produktech a službách konkrétního dodavatele pozn. red.) způsobený nevýhodnou smlouvou, ale často vidíme právě ten znalostní, kdy stát nemá know-how nebo kapacity pro správu velkých IT projektů. Řešením není nic jiného než zlepšit konkurenceschopnost státu na trhu práce oproti soukromému sektoru, dlouhodobě se nám to vyplatí,“ dodala Šoulavá.

Cílem by nemělo být nahrazovat úředníky

Podle ředitele prg.ai Lukáše Kačeny by s digitalizací mohla pomoci umělá inteligence (AI). „Pomáhá zjednodušovat procesy, pracovat s velkými objemy dat a podporovat rozhodování. Největší přínos má tam, kde dnes lidé dělají rutinní práci jako je třídění dokumentů, vyhledávání informací nebo kontrola dat,“ popsal pro iDNES.cz.

Cílem by podle jeho slov nemělo být nahrazovat úředníky, ale uvolnit jim ruce pro práci, kde je potřeba úsudek a odpovědnost. Podle něj se ve státní správě najdou již místa, kde se umělá inteligence efektivně využívá.

„Zmínil bych třeba technologii ADAM, kterou pro Auditní orgán ministerstva financí vytvořil EDIH CTU. Jde o inteligentního asistenta, který pomáhá auditorům orientovat se v desítkách tisíc dokumentů ke správě evropských fondů, vyhledává relevantní pasáže, třídí dokumenty a snižuje riziko chyb. Podobných projektů potřebuje státní správa víc,“ uvedl Kačena.

Tady robot úředník. Jak chtějí politici zavádět AI do státní správy?

Digitalizace státní správy by však podle něj neměla spočívat v převodu existujících formulářů do PDF. „Umělá inteligence může na pozadí usnadnit automatizace procesů nebo propojení systémů a tím zjednodušit občanům přístup ke službám státu,“ podotkl s tím, že AI má rozhodně potenciál šetřit čas úředníků.

„Jde zejména právě o omezení běžné administrativní práce. Úředník, který není zahlcen množstvím repetitivních úkolů, se může lépe věnovat složitějším případům a má více kapacit pro kvalitní rozhodování v nestandardních situacích,“ popsal dále.

Státní správa má podle jeho slov odkud brát, co se týče inspirace. Problémy s využíváním AI ve státní správě jsou podle Kačeny běžné bolesti státní správy. Tedy pomalé zavádění inovací, roztříštěnost odpovědnosti a snížená konkurenceschopnost na trhu práce oproti soukromým firmám v boji o AI odborníky. „Klíčové je také vzdělávání, a to napříč celou veřejnou správou,“ dodal.

Digitalizace stavebního řízení? Fiasko, míní advokát

Ohledně digitalizace státu v poslední době rezonovala především digitalizace stavebního řízení, kterou kritizovala i nová vláda. Kvůli nepovedené digitalizaci stavebního řízení v roce 2024 byl odvolán někdejší ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, což nakonec vyústilo v odchod jeho strany z vlády.

Podle specialisty na stavební právo Pavla Černého je obecně známou skutečností, že záměr digitalizace územního plánování a stavebního řízení, s nímž nový stavební zákon počítal, se nepodařilo naplnit, vzniklou situaci lze podle něj označit za fiasko či debakl.

„Právní příčiny spočívají ve zcela nezvládnutém výběrovém řízení na dodavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany ministerstva pro místní rozvoj, které má paradoxně oblast veřejných zakázek obecně ve své kompetenci,“ komentoval pro iDNES.cz Černý, advokát a partner Frank Bold Advokáti.

Podle jeho slov se ukázalo, že při vstupu zákona v účinnost nebylo řešení zdaleka připraveno ani po technické stránce.

Senát schválil odklad digitalizace o dva roky, vrátil omezení solárníků

„Možnosti komunikace stavebníků a dalších lidí se stavebními úřady jsou omezené, i když postupně dochází ke zlepšením,“ podotkl. Ještě fatálnější byla podle něj nefunkčnost interních systémů stavebních úřadů, která jim po dlouhé měsíce ve velké míře bránila řízení podle nového stavebního zákona vést, shromáždit potřebné podklady, rozeslat písemnosti nebo vytvořit rozhodnutí.

„Jako provizorní řešení tohoto stavu musel být schválen tzv. ‚legislativní bypass‘, který znova umožnil používat původní informační systémy, s nimiž jsou úředníci zvyklí pracovat. Stavební řízení je příkladem zcela chybně provedené digitalizace, při níž stát jednak neměl dostatečné kapacity (lidské a časové), aby schválené legislativní řešení uvedl do praxe,“ uvedl dále Černý.

Pracovnice stavebního úřadu Petra Chroustová ukazuje ministru Bartošovi, co se jí nelíbí na dokumentu, který musela vydat.

Podle něj stát postupoval zcela nedostatečně, a to pokud jde o komunikaci s hlavními uživateli nově tvořených systémů, především stavebními úřady.

„Neumožnil jim vyzkoušet si navržené řešení ‚v testovacím provozu‘. Mimořádným selháním odpovědných lidí, v čele s tehdejším ministrem pro místní rozvoj, pak bylo, že přes znalost toho, že systémy nejsou připraveny na ‚ostrý‘ provoz, trvali na dodržení stanoveného termínu jejich spuštění,“ dodal Černý.

Úkol pro novou vládu. Digitalizace energetiky

Odborníci poukazují i na další nutnost digitalizace, například energetiky.

„Je to klíčový úkol pro novou vládu, která by měla urychlit rozvoj a plnou funkčnost Elektronického datového centra (EDC) jako základního nástroje pro sdílení elektřiny, flexibilitu trhu a rozvoj energetických komunit,“ řekla právnička a energetická expertka, Frank Bold a Unie komunitní energetiky Eliška Beranová.

Ministerstvo zemědělství dokončilo online katastr, slibuje úsporu času i peněz

Současné zpoždění v implementaci EDC a pomalý rozvoj chytrých elektroměrů brání podle jejích slov efektivnímu zapojení spotřebitelů i prosumerů (samospotřebitelů – pozn. red.) do energetického trhu a zpomaluje inovace v oblasti sdílení elektřiny.

„Nová vláda by proto měla urychleně přijmout opatření, která umožní dynamickou metodu sdílení elektřiny. Jen tak lze naplno využít potenciál digitalizace pro udržitelnou, bezpečnou a dostupnou energii pro všechny,“ dodala Beranová.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Trump hrozí Kubě odříznutím od ropy a peněz: Uzavřete dohodu, než bude pozdě

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu s USA, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti...

11. ledna 2026  15:31,  aktualizováno  16:58

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu

Izraelští vojáci na základně u hranic s Pásmem Gazy (5. května 2024)

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Teherán varoval, že jakýkoliv útok by vedl k odvetě...

11. ledna 2026  7:59,  aktualizováno  16:13

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz byl přerušený

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz je přerušený (11. ledna...

Provoz na brněnském hlavním nádraží je po částečném vykolejení vlaku znovu obnovený, omezení skončilo před 16:00. Lokomotiva ráno částečně vykolejila při posunu. Většina dálkových spojů jela odklonem...

11. ledna 2026  9:40,  aktualizováno  16:13

Rusové hlásí dobytí obce na Donbasu. Cílený teror, míní o útocích Zelenskyj

Sledujeme online
Pracovníci odklízejí škody po ruských útocích v jedné z obytných čtvrtí ve...

Ruské útoky na Doněckou oblast za posledních 24 hodin zabily čtyři místní obyvatele. Uvedla to ukrajinská správa regionu, který z velké většiny okupují ruské síly. Moskva mezitím oznámila, že dobila...

11. ledna 2026  11:34,  aktualizováno  16:11

Češi nejsou spokojení s digitalizací. Pomoct by mohla AI, úředníky nenahradí

ilustrační snímek

Digitalizace stavebního řízení či eDoklady. Dva projekty digitalizace státu, které na sebe v poslední době strhly značnou pozornost. Důvod je jednoduchý – nefunkčnost. Byť o nutnosti digitalizace...

11. ledna 2026  16:03

Komplikací byly úzké prostory. Zraněný jeskyňář nám ale pomáhal, líčí záchranář

Jiří Buček je profesionálním hasičem, jehož koníčkem je speleo záchranářství....

Hlavní komplikací při záchraně zraněného jeskyňáře, který v sobotu při průzkumu uvázl přibližně 60 metrů pod zemí, byly úzké prostory. Do akce se zapojily desítky hasičů, ale také další odborníci....

11. ledna 2026  15:52

GLOSA: Hilský opět prvotřídní. Dočkali jsme se čtivého překladu Ztraceného ráje

Profesor Martin Hilský (20. června 2023)

Jeden letitý překladatelský dluh je konečně vyrovnán. V péči nakladatelství Academia je od prosince loňského roku na trhu čtivý a současnému čtenáři dokonale srozumitelný překlad epického básnického...

11. ledna 2026  15:39

Osobní vlak v Praze srazil ženu, provoz mezi Smíchovem a Radotínem stál

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Osobní vlak v neděli odpoledne srazil a usmrtil nedaleko Barrandovského mostu v Praze ženu. Z vlaku bylo evakuováno 130 pasažérů. Provoz na trati mezi Smíchovem a Radotínem byl poté hodinu a půl...

11. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  15:31

Dálnice D2 byla před křižovatkou s D1 uzavřená. Už se jezdí v obou směrech

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Dálnice D2 před křižovatkou s dálnicí D1 v Brně je po bourání mostu znovu průjezdná, a to v obou směrech. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. Původně měl být směr na Bratislavu...

11. ledna 2026  11:23,  aktualizováno  15:09

Chcete nového člověka? Dokažte, že jeho práci nezvládne AI, požadují firmy

ilustrační snímek

Zaplnit všechna pracovní místa umělou inteligencí zatím sice nejde, ale firmy jsou odhodlané to alespoň zkoušet. Přibývá totiž zaměstnavatelů, kteří přijetí nového člověka do týmu podmiňují důkazem,...

11. ledna 2026

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Zpopularizoval UFO, hitem se stala hned jeho prvotina. Zemřel Erich von Däniken

Mimozemšťané jsou mezi námi a každý je mohl potkat, tvrdí legendární švýcarský...

Zemřel autor bestsellerů a popularizátor UFO Erich von Däniken. Švýcarskému spisovateli a záhadologovi, který svůj život zasvětil pátrání po stopách mimozemšťanů na Zemi, bylo 90 let. Proslavil se už...

11. ledna 2026  13:10,  aktualizováno  14:51

Místo motorovky máte pilníček, rýpl si Stanjura. Schillerová věští větší schodek

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19....

Udržet deficit státního rozpočtu na letošní rok pod 300 miliardami korun bude velmi obtížné. Jednotliví ministři dostali za úkor šetřit. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to...

11. ledna 2026  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.