Češi nejsou spokojení s digitalizací. Pomoct by mohla AI, úředníky nenahradí

Podle průzkumu agentury STEM pro organizaci Česko.Digital považuje 9 z 10 Čechů a Češek za své právo možnost vyřídit si úřední povinnosti online. Přitom s digitalizací není spokojena ani polovina lidí. Podle organizace nechybí technologie, ale politická vůle, dlouhodobá a koordinovaná strategie, odpovídající legislativa a lidé, kteří by digitalizaci posouvali dopředu.
Organizace Česko.Digital přišla s pěti doporučeními pro novou vládu, jak z tuzemska udělat digitální špičku Evropy. „Chtěli jsme se na digitalizaci státu podívat z perspektivy všech, kteří s ní přicházejí do kontaktu,“ uvedl Jiří Táborský ze společnosti STEM.
Výzkumná část projektu zahrnovala dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku dvou tisíc lidí, osm fokusních skupin, dotazníkové šetření se zástupci 300 firem a více než 70 hodin hloubkových rozhovorů s téměř 50 respondenty z řad politiků, úředníků z centrální státní správy, ze samospráv na úrovni obcí a krajů i se zástupci firem, které pro stát dodávají digitální řešení služeb.
„Chtějí zachovat možnost volby“
Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že přes 90 procent veřejnosti považuje digitální služby za své právo. Zároveň je třeba dodat, že stejný podíl populace požaduje i zachování možnosti osobního vyřízení na úřadě.
„Občané fandí digitalizaci služeb státu, ale zároveň chtějí zachovat možnost volby. Přes 80 procent dotázaných považuje za důležitou přístupnost služeb státu i pro ty, jejichž digitální kompetence jsou nízké, nebo třeba mají zdravotní omezení, takže pro ně současné digitální služby moc nejsou,“ vysvětlil spoluautor a ředitel výzkumu STEM Jaromír Mazák.
Zásadní výzvu podle výzkumu představují odborné kapacity. Stát dlouhodobě není podle odborníků schopen nastavit konkurenceschopný systém odměňování. A netýká se to jen programátorů. Stejný problém je u procesních analytiků, architektů a dalších expertů.
„Jedním z velkých překvapení výzkumu pro mě bylo, že v podstatě všichni řekli, že zákon o veřejných zakázkách je kvalitní a umožňuje soutěžit prakticky cokoli. Co však chybí, jsou lidé, kteří by složité zakázky na informační systémy dokázali vypsat a vyhodnotit,“ dodal Táborský.
Státu chybí know-how i kapacity
Z dat, které organizace zveřejnila v říjnu, mimo jiné vyplývá, že digitalizaci služeb státu hodnotí firmy lepší trojkou a že každá třetí firma ztratila významné množství času kvůli potížím se službami.
„Jsou dva klíčové faktory, bez kterých se digitalizace nepohne dál, a to politická podpora a dlouhodobá strategie a kontinuita. Pokud nebude mít digitalizace faktickou podporu napříč vládou a nebude jasná centrální autorita, která bude určovat a držet směr digitalizace, tak je pokrok prakticky nemožný,“ uvedla Blanka Šoulavá, která vede projekt v Česko.Digital a je spoluautorkou doporučení pro novou vládu.
Doporučení pro novou vládu:
Zdroj: Česko.Digital
Dalšími bariérami jsou podle organizace chybějící měření kvality, izolované fungování úřadů, právní rámec, který není na digitalizaci připraven, a odborné kapacity a dovednosti.
„Už dávno nevídáme vendor lock-in (závislost zákazníka na produktech a službách konkrétního dodavatele pozn. red.) způsobený nevýhodnou smlouvou, ale často vidíme právě ten znalostní, kdy stát nemá know-how nebo kapacity pro správu velkých IT projektů. Řešením není nic jiného než zlepšit konkurenceschopnost státu na trhu práce oproti soukromému sektoru, dlouhodobě se nám to vyplatí,“ dodala Šoulavá.
Cílem by nemělo být nahrazovat úředníky
Podle ředitele prg.ai Lukáše Kačeny by s digitalizací mohla pomoci umělá inteligence (AI). „Pomáhá zjednodušovat procesy, pracovat s velkými objemy dat a podporovat rozhodování. Největší přínos má tam, kde dnes lidé dělají rutinní práci jako je třídění dokumentů, vyhledávání informací nebo kontrola dat,“ popsal pro iDNES.cz.
Cílem by podle jeho slov nemělo být nahrazovat úředníky, ale uvolnit jim ruce pro práci, kde je potřeba úsudek a odpovědnost. Podle něj se ve státní správě najdou již místa, kde se umělá inteligence efektivně využívá.
„Zmínil bych třeba technologii ADAM, kterou pro Auditní orgán ministerstva financí vytvořil EDIH CTU. Jde o inteligentního asistenta, který pomáhá auditorům orientovat se v desítkách tisíc dokumentů ke správě evropských fondů, vyhledává relevantní pasáže, třídí dokumenty a snižuje riziko chyb. Podobných projektů potřebuje státní správa víc,“ uvedl Kačena.
Digitalizace státní správy by však podle něj neměla spočívat v převodu existujících formulářů do PDF. „Umělá inteligence může na pozadí usnadnit automatizace procesů nebo propojení systémů a tím zjednodušit občanům přístup ke službám státu,“ podotkl s tím, že AI má rozhodně potenciál šetřit čas úředníků.
„Jde zejména právě o omezení běžné administrativní práce. Úředník, který není zahlcen množstvím repetitivních úkolů, se může lépe věnovat složitějším případům a má více kapacit pro kvalitní rozhodování v nestandardních situacích,“ popsal dále.
Státní správa má podle jeho slov odkud brát, co se týče inspirace. Problémy s využíváním AI ve státní správě jsou podle Kačeny běžné bolesti státní správy. Tedy pomalé zavádění inovací, roztříštěnost odpovědnosti a snížená konkurenceschopnost na trhu práce oproti soukromým firmám v boji o AI odborníky. „Klíčové je také vzdělávání, a to napříč celou veřejnou správou,“ dodal.
Digitalizace stavebního řízení? Fiasko, míní advokát
Ohledně digitalizace státu v poslední době rezonovala především digitalizace stavebního řízení, kterou kritizovala i nová vláda. Kvůli nepovedené digitalizaci stavebního řízení v roce 2024 byl odvolán někdejší ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, což nakonec vyústilo v odchod jeho strany z vlády.
Podle specialisty na stavební právo Pavla Černého je obecně známou skutečností, že záměr digitalizace územního plánování a stavebního řízení, s nímž nový stavební zákon počítal, se nepodařilo naplnit, vzniklou situaci lze podle něj označit za fiasko či debakl.
„Právní příčiny spočívají ve zcela nezvládnutém výběrovém řízení na dodavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany ministerstva pro místní rozvoj, které má paradoxně oblast veřejných zakázek obecně ve své kompetenci,“ komentoval pro iDNES.cz Černý, advokát a partner Frank Bold Advokáti.
Podle jeho slov se ukázalo, že při vstupu zákona v účinnost nebylo řešení zdaleka připraveno ani po technické stránce.
„Možnosti komunikace stavebníků a dalších lidí se stavebními úřady jsou omezené, i když postupně dochází ke zlepšením,“ podotkl. Ještě fatálnější byla podle něj nefunkčnost interních systémů stavebních úřadů, která jim po dlouhé měsíce ve velké míře bránila řízení podle nového stavebního zákona vést, shromáždit potřebné podklady, rozeslat písemnosti nebo vytvořit rozhodnutí.
„Jako provizorní řešení tohoto stavu musel být schválen tzv. ‚legislativní bypass‘, který znova umožnil používat původní informační systémy, s nimiž jsou úředníci zvyklí pracovat. Stavební řízení je příkladem zcela chybně provedené digitalizace, při níž stát jednak neměl dostatečné kapacity (lidské a časové), aby schválené legislativní řešení uvedl do praxe,“ uvedl dále Černý.
Podle něj stát postupoval zcela nedostatečně, a to pokud jde o komunikaci s hlavními uživateli nově tvořených systémů, především stavebními úřady.
„Neumožnil jim vyzkoušet si navržené řešení ‚v testovacím provozu‘. Mimořádným selháním odpovědných lidí, v čele s tehdejším ministrem pro místní rozvoj, pak bylo, že přes znalost toho, že systémy nejsou připraveny na ‚ostrý‘ provoz, trvali na dodržení stanoveného termínu jejich spuštění,“ dodal Černý.
Úkol pro novou vládu. Digitalizace energetiky
Odborníci poukazují i na další nutnost digitalizace, například energetiky.
„Je to klíčový úkol pro novou vládu, která by měla urychlit rozvoj a plnou funkčnost Elektronického datového centra (EDC) jako základního nástroje pro sdílení elektřiny, flexibilitu trhu a rozvoj energetických komunit,“ řekla právnička a energetická expertka, Frank Bold a Unie komunitní energetiky Eliška Beranová.
Současné zpoždění v implementaci EDC a pomalý rozvoj chytrých elektroměrů brání podle jejích slov efektivnímu zapojení spotřebitelů i prosumerů (samospotřebitelů – pozn. red.) do energetického trhu a zpomaluje inovace v oblasti sdílení elektřiny.
„Nová vláda by proto měla urychleně přijmout opatření, která umožní dynamickou metodu sdílení elektřiny. Jen tak lze naplno využít potenciál digitalizace pro udržitelnou, bezpečnou a dostupnou energii pro všechny,“ dodala Beranová.