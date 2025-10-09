Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
  16:18
Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo ministerstvo vnitra nakonec připadnout hnutí ANO. Na resort obrany by pak měl jako nominant SPD zamířit bývalý prezidentský kandidát a šéf Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek.
Krajský lídr ANO Lubomír Metnar (17. září 2025)

Krajský lídr ANO Lubomír Metnar (17. září 2025) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek v pořadu...
Hnutí ANO odstartovalo kampaň v Olomouckém kraji, konkrétně ve městech...
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
Jiří Hynek je vedoucí delegace České republiky při Poradní skupině NATO pro...
Podle informací iDNES.cz by ANO mělo mít v novém kabinetu devět křesel, Motoristé tři a SPD dvě, v nichž by měli usednout experti. K tomu by měl šéf SPD Tomio Okamura získat ještě post předsedy Sněmovny.

Oproti původnímu plánu, kdy právě SPD mělo získat pozici ministra vnitra, se ale situace změnila. A to poté, co Okamura prohlásil, že by v případě vstupu do vlády jeho hnutí usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška, což zdůvodnil mimo jiné vlastním stíháním v případu předvolebních plakátů.

Vládu nelze uspěchat, brzdí Pavel Babiše. Zdůraznil zakotvení Česka v EU a NATO

Reakce Babiše na to byla okamžitá. Výrok označil za nevhodný a slíbený resort Okamurovi vyměnil za ministerstvo obrany. V souvislosti s jeho obsazením padlo podle informací iDNES.cz ze strany SPD hned několik jmen. Mluvilo se o bývalém náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi nebo exministrovi vnitra Janu Hamáčkovi.

Nakonec se ale asi vládního angažmá dočká Jiří Hynek, někdejší prezidentský kandidát a v současnosti prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. „Moc se omlouvám, ale nemohu to komentovat,“ napsal v reakci na dotaz iDNES.cz.

Do čela resortu vnitra by měl za ANO nakonec nastoupit exministr obrany Lubomír Metnar. Vnitro už vedl půl roku mezi prosincem 2017 a červnem 2018 v Babišově první vládě, která nezískala důvěru.

9. října 2025  16:18

