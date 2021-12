Ustoupí generál společnému adeptovi na prezidenta? Jen žert, říká Kalousek

Jako nadějný uchazeč se jevil také nový ministr vnitra Vít Rakušan, který však ve středu svoji kandidaturu v nadcházejících volbách zavrhl. „Chci ukončit spekulace o mé kandidatuře v nadcházejících prezidentských volbách. Nebudu se jich osobně účastnit. Snad jsem tím nezklamal vás, kteří ve mě vkládali jisté naděje, ale svoji sílu a čas opravdu musím dlouhodobě věnovat ministerské práci.“

V návaznosti na ukončení kandidatury Rakušana, se k prezidentským volbám vyjádřil na svém twitterovém účtu také starosta pražských Řeporyjí a stále ještě člen ODS Pavel Novotný, který sepsul všechny kandidáty a navrhl jim stejný postup odchodu. A to ve prospěch bývalého předsedy TOP09 Miroslava Kalouska, který se podle Novotného jeví jako nejlepší soupeř expremiéra Andreje Babiše a možný vítěz celé volby.

Měl by generál Pavel ustoupit od kandidatury ve prospěch Kalouska? Ano 66 Ne 165

Kalousek k tomu velmi stručně poznamenal, že se jedná pouze o twitterové žertování, které se nemůže brát vážně. Ale že kandidovat chce, je stále možné.

Na dotaz redakce se vyjádřil k výroku Novotného i samotný kandidát na post prezidenta Petr Pavel, který se i přes nátlak ze strany Novotného, vyjádřil shovívavě. „Asi Vás zklamu, ale nemám pocit, že by názor vyjádřený Pavlem Novotným vyžadoval jakoukoliv reakci. Každý máme nějaký názor a je dobře, že ho můžeme sdílet veřejně,“ vyjádřil se k tweetu Pavel.

Pavel Novotný @PavelNovotnak Takto, státotvorně, musí ustoupit nakonec všichni. Poslední pochopí generál. Je to voják, bude to s ním těžký, ale vzdá. @kalousekm (SPOLU, Markéto!!) takto snad do 2. k, kde jako jediný může dostat AB. Strašně předbíhám, nediskutujte, nerozumíme tomu:-) https://t.co/lHIIC1RH6k oblíbit odpovědět

Bývalý vysoký vojenský představitel Česka i NATO Petr Pavel zatím pouze projevil zájem o účast v prezidentských volbách, kandidaturu chce teprve oficiálně oznámit.

Podle průzkumů se mezi největší favority řadí právě s Babišem, který však svoji účast ještě stoprocentně nepotvrdil. To chce podle svých slov nejdřív probrat s rodinou. Předseda hnutí ANO to řekl ve vysílání Rádia Impuls. O tom, zda do boje o Pražský hrad půjde, bude mít definitivně jasno až v září.

„To, že jsem vstoupil do politiky, nejvíc poškodilo moji rodinu a ona mi to vlastně nikdy ani neodpustila. Taky jsou na mě teď naštvaní kvůli tomu, že jsem s politikou neskončil. Musím to s nimi probrat, protože rodina je nejdůležitější a jestli to bude nebo nebude akceptovat, jak to bude, to se dozvíte.“

Otázky na prezidentskou kandidaturu Babiš podle svých slov dostává velmi často. Ve vysílání Impulsu ale mírnil své původní tvrzení o tom, že bude kandidovat, pokud se najde dostatečné množství podpisů pod petici.