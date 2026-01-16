Exnáměstek Motola Budinský viněný z korupce zůstane ve vazbě. Hrozí útěk

Soud Budinského žádost o propuštění z vazební věznice v pátek zamítl. Kvůli údajnému úplatkářství nemocničních dodavatelů čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Ve vazbě je také někdejší ředitel nemocnice Miloslav Ludvík.
„Nabízené náhrady vazby nebyly shledány dostatečné,“ uvedla soudkyně, nechtěla však být konkrétnější v tom, jaké záruky Budinský nabízel. Podle Sýkory muž nabízel, že bude pod dohledem probačního úředníka či že se za něj někdo zaručí. Ani advokát ale nechtěl komentovat, zda jeho klient nabízel i kauci.
Budinského i Ludvíka poslal soud do vazby na konci února. Příští měsíc tak uplyne roční lhůta. „Pokud by nebyla podána obžaloba, tak budou muset být z vazby propuštěni. Pokud obžaloba podaná bude, tak vazba může trvat,“ uvedla Zahradníčková.
Podle Sýkory však Budinský do konce února čekat nechce. „My jsme jednoznačně avizovali, že máme zájem být propuštěni z vazby co nejdříve,“ uvedl právník. „Doufali jsme, že to bude již dneska,“ dodal.
Kriminalisté v motolské kauze stíhají 19 lidí. Vedle Ludvíka a Budinského je mezi nimi advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Na rozdíl od Ludvíka a Budinského byl ale Jansta na začátku srpna propuštěn z vazby.
Nic jsem neudělal, snad budou odměny, ozval se exšéf Motola Ludvík z vazby
Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv. Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.
Policisté v kauze obstavili majetek Ludvíka, Budinského i Jansty.