Starostové na návrhu zákona začali pracovat již v minulém volebním období. „Nyní jsme chtěli navázat na tu práci a oživit to hlavně proto, že se do Sněmovny dostal rekordní počet mladých lidí,“ vysvětluje Kašparová. Mladí by se podle ní měli zapojit do politiky. „Komunální úroveň je k tomu nejvhodnější, protože se to dotýká přímo místa, kde žijí. Týká se to jejich škol, dopravy, hřišť nebo kulturního vyžití,“ dodává.
Výzkumy ukazují, že i lidé starší 65 let mohou být vůči některým formám dezinformací zvlášť zranitelní, ať už jde o jejich sdílení, nebo o vliv opakovaného vystavení nepravdivým informacím. A nikoho nenapadle upírat jim volební právo.