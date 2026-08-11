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Bude vidět zatmění Slunce v Česku? Meteorologové vydali potěšující předpověď

Petra Škraňková
  5:30
Španělsko, Island nebo Baleáry budou v roce 2026 pro pozorování zatmění...

Španělsko, Island nebo Baleáry budou v roce 2026 pro pozorování zatmění nejlepší. | foto: The Solar Wind Sherpas

Předpověď oblačnosti pro středu 12. srpna v Česku
Jedinečný záběr nad Sečskou přehradou zachycují na jednom snímku Perseidy,...
Předpověď oblačnosti pro Španělsko a Portugalsko na středu 12. srpna 2026 při...
Ilustrační fotografie
28 fotografií
Dvě velké astronomické události budou ve středu večer a v noci na čtvrtek k vidění na obloze nad Českem. Zatmění Slunce a maximum meteorického roje Perseid. Jaké bude počasí u nás? Odpověď je už teď jednoduchá, radují se meteorologové.

Samotné částečné zatmění Slunce bude probíhat ve středu 12. srpna večer před a během západu Slunce. Maximum meteorického roje Perseid pak nastane během následné noci na čtvrtek.

Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem

„Šance na největší množství spatřených meteorů (padajících hvězd) bude ve čtvrtek ve druhé polovině noci a k ránu. To bude padat 50 až 80 meteorů za hodinu. To už je hodně splněných přání,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu na svých sociálních sítích.

Už ve večerních hodinách podle nich bude vidět slušné množství „padajících hvězd“ a vyplatí se oblohu sledovat.

Jaké bude počasí pro pozorování zatmění Slunce a padání meteorů? Skvělé, shrnuli meteorologové.

„Krušné hory jsou má srdcovka. Bývá tu tmavá obloha, ideální na pozorování Perseid,“ prozradil autor.

Nad naším územím bude zcela jasno nebo jen minimum oblačnosti. „S ohledem na stabilní tlakovou výši a jistotu v předpovědi lze brát toto hodnocení jako vysoce pravděpodobné až víceméně jisté už v tuto chvíli,“ uvedli meteorologové v neděli odpoledne.

Milovníci astronomických jevů a fotografičtí nadšenci se chystají za úplným zatměním Slunce i do Španělska a na Island. Na severu a severozápadě Španělska bude procházet pás totality, ve kterém bude možné spatřit úplné zatmění. Podmínky s ohledem na oblačnost by měly být velmi dobré a to hlavně ve vyšších polohách. „V přímořském pásmu Biskajského zálivu na severu Španělska ale modely předpokládají více vlhkosti a nízkou oblačnost. Zde může být pozorování zatmění problematické,“ upřesňují meteorologové.

Zatmění Slunce míří na Česko. Kde ho budete ve středu 12. srpna sledovat?

Zatím se zdá, že pozorování nebude komplikovat ani případný saharský prach v atmosféře. Modely předpokládají jeho vyšší koncentrace v jižní polovině Španělska.

Velmi špatné pozorovací podmínky podle meteorologů budou na Islandu, kde předpokládají kvůli tlakové níži velké množství oblačnosti a převážně zcela zataženou oblohu.

Španělsko, Island nebo Baleáry budou v roce 2026 pro pozorování zatmění nejlepší.
Předpověď oblačnosti pro středu 12. srpna v Česku
Jedinečný záběr nad Sečskou přehradou zachycují na jednom snímku Perseidy, polární záři a Velký vůz. (13. srpna 2024)
Předpověď oblačnosti pro Španělsko a Portugalsko na středu 12. srpna 2026 při zatmění Slunce.
28 fotografií

Zatmění Slunce 12. srpna bude patřit k největším astronomickým událostem celého desetiletí. „Jde o první úplné zatmění Slunce pozorovatelné i z Evropy od roku 1999, o nejvýraznější částečné zatmění Slunce pozorovatelné ze střední Evropy až do 2075 a také nejblíže položené úplné zatmění Slunce k Česku a Slovensku do roku 2081,“ upozorňuje astronom Petr Horálek.

Česká republika i Slovensko se ocitnou na okraji zóny maximální fáze částečného zatmění. Úkaz začne v Česku zhruba kolem 19:19 SELČ, kdy se tmavý disk Měsíce začne „zakusovat“ do pravého spodního okraje Slunce.

Při maximu zakryje Měsíc více než 86 procent slunečního disku (nejvýrazněji na jihozápadě Čech). Slunce bude mít tvar úzkého srpku připomínajícího „býčí rohy“, ohnuté směrem k obzoru. Krátce poté Slunce zapadne.

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