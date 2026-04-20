Bude to největší koaliční střet, řekl Turek k přípravě rozpočtu na příští rok

Autor:
  11:24
„Zatím jsou tři varianty,“ řekl k přípravě státního rozpočtu na příští rok vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek, poslanec za Motoristy sobě a jejich čestný prezident. „Bude to největší koaliční střet,“ odhadl.

„Budeme hájit co nejnižší výdaje. Pokud se nesáhne do mandatorních výdajů, se schodkem se toho moc neudělá,“ řekl novinářům při příchodu na pondělní jednání vlády.

Problémem pro snižování schodku je podle něj i dědictví minulé vlády. „Byla tu souhrnná inflace 34 procent,“ argumentoval.

„Budeme se bavit o tom, které výdaje jsou investicí,“ uvedl s tím, že jeho strana chce menší stát, který méně zasahuje do práv lidí.

Stát se zbavil další odpovědnosti: dotovat plavání pro školáky. Zůstává však povinné

Turek připustil, že se Motoristům nepodaří prosadit postupné snižování schodku až na nulu v tomto volebním období, jak původně slibovali. „Obávám se, že to je nerealistická představa,“ prohlásil čestný prezident Motoristů sobě.

V březnu schválila Poslanecká sněmovna státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, který předložila vláda Andreje Babiše. Podpořili jej pouze poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě.

Vstoupit do diskuse (69 příspěvků)

Nejčtenější

Bude to největší koaliční střet, řekl Turek k přípravě rozpočtu na příští rok

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.