Bude do konce roku vakcína a bude pro všechny? V Rozstřelu poví vakcinolog

16:36 , aktualizováno 16:36

Podle posledních informací by měla vakcína na onemocnění covid-19, kterou testují vědci z Oxfordské univerzity, dorazit do Česka už na konci letošního roku. Je to reálné? A komu bude ještě v letošním roce k dispozici? V úterním Rozstřelu odpoví otázky moderátora Vladimíra Vokála vakcinolog a epidemiolog Roman Chlíbek.