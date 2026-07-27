Dvaapadesátiletá Dagmar Edith Holá z Prahy nosí brýle od dětství a nikdy s jejich výrobou neměla problém. Do složité situace se dostala až nedávno, kdy navštívila oční ordinaci MediPort Prosek s cílem získat nové brýle, protože hůř vidí.
Lékař jí sice změřil dioptrie přístrojem a poté i pomocí sklíček, ale když si žena nechala brýle vyrobit podle lékařské zprávy, zjistila, že pravým okem vidí špatně, obraz se houpe a dělá se jí nevolno.
„Viděl jsem rozmazaně, motala se mi hlava a měl jsem závratě. Doktor tvrdil, že se to vstřebá. Já ale takové brýle nosit nemůžu a na další nemám bohužel peníze.“