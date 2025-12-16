Brutální únos, pokus vraždy. Chlapce unesl mladík od domu, dobrovolně s ním nešel

Premium

Fotogalerie 44

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a provedla policejní rekonstrukci. (16. prosince 2025) | foto: CNN Prima News

Václav Janouš
  9:48
Pětadvacetiletý mladík podezřelý z únosu školáka v Halenkovicích na Zlínsku unesl chlapce podle zjištění iDNES.cz přímo od domu ve chvíli, kdy mířil do školy. Policie v tuto chvíli pracuje už jen s jedinou, nejpravděpodobnější vyšetřovací verzí — že od prvního okamžiku šlo o brutální únos a že školák s podezřelým nešel dobrovolně.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„I když je v obci mnoho spekulací o tom, co může být v pozadí, pracuje se v tuto chvíli s nejpravděpodobnější verzí, že šlo o brutální únos od samého počátku,“ řekl iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Kývala se, pak spadla na parkoviště. Vítr vyvrátil brazilskou repliku sochy Svobody

Repliku sochy Svobody před nákupním centrem ve městě Guaíba na jihu Brazílie...

Repliku sochy Svobody před nákupním centrem ve městě Guaíba na jihu Brazílie vyvrátil silný vítr. Pondělní drama se obešlo bez zranění, ale záběry sochy, která se poroučí k zemi, se staly virálními...

16. prosince 2025  10:40

Tajný dárce 100 milionů pro Ukrajinu se přihlásil. Vadí mi dezinformace, uvedl

Příslušníci ukrajinské dronové jednotky Arkan otestovali stroje od českého...

Česká iniciativa Dárek pro Putina, která kupuje zbraně pro Ukrajinu, dostala nedávno příspěvek sto milionů korun od neznámého člověka. Nyní se k daru přihlásil miliardář Ivo Lukačovič. Většina peněz...

16. prosince 2025  10:38

Vláda odmítne emisní povolenky. Minimalizujeme negativní dopady, říká Havlíček

Začíná první zasedání nového kabinetu premiéra Andreje Babiše. (15. prosince...

Vláda premiéra Andreje Babiše, kterou v pondělí jmenoval prezident Petr Pavel, odmítne systém emisních povolenek ETS 2 i migrační pakt Evropské unie. Zabývat se bude také změnami stavebního zákona a...

16. prosince 2025,  aktualizováno  10:20

Pražská burza září, zapisuje historický rok. Její hlavní index stoupl o desítky procent

Burza cenných papírů v Praze. Ilustrační foto

Letošní rok se do historie Burzy cenných papírů zapsal zlatým písmem. Hlavní akciový index PX i dividendový index PX-TR v průběhu roku dosáhly historických maxim. Dividendový index posílil od počátku...

16. prosince 2025  10:16

Zemědělský fond zastavil dotace Agrofertu a dalším firmám kvůli Babišovu střetu zájmů

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Rozhodnutí o pozastavení žádostí platí od 9. prosince,...

16. prosince 2025  10:07

Jak studenty s modrou krví vystřídala vláda. Příběh Strakovy akademie

Premium
Strakovka. Monumentální budova byla navržena architektem Václavem Roštlapilem....

Jméno hraběte Straky a paláce, který nese jeho jméno, se v posledních dnech objevuje všude. Spojení barokního aristokrata a české vlády je přitom v podstatě náhodné.

16. prosince 2025

Brutální únos, pokus vraždy. Chlapce unesl mladík od domu, dobrovolně s ním nešel

Premium
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Pětadvacetiletý mladík podezřelý z únosu školáka v Halenkovicích na Zlínsku unesl chlapce podle zjištění iDNES.cz přímo od domu ve chvíli, kdy mířil do školy. Policie v tuto chvíli pracuje už jen s...

16. prosince 2025  9:48

Policie obvinila muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku obvinili krajští kriminalisté z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Ještě dnes podají na krajské státní zastupitelství podnět k podání návrhu na...

16. prosince 2025  9:31,  aktualizováno  9:42

Ford ukončuje výrobu řady elektromobilů. Může za to i Trump

Měl to být hit sezóny. Ford ale nakonec uznal přešlap, a s výrobou zpomalil....

Americká automobilka Ford Motor ukončí výrobu několika modelů elektromobilů. V souvislosti s tím zaúčtuje odpisy za 19,5 miliardy USD (přes 400 miliard korun).

16. prosince 2025  9:39

Na pražském Žižkově se srazily tramvaje

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení tramvajového provozu, zpoždění nabraly i autobusy.

16. prosince 2025  9:33

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Kdy vpadne arktický vzduch do Evropy? Kvůli rozpadu polárního víru už mrzne Amerika

První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)

Rozpad polárního víru přinesl mrazy a sníh do Severní Ameriky. V Evropě zatím proudí teplejší vzduch, ale modely naznačují, že po Vánocích by se i nad střední Evropu mohl dostat i ten arktický. Do té...

16. prosince 2025  9:31

Ve škole u Moskvy útočil žák nožem, nejméně jedno dítě přišlo o život

Ruská policie

Nejméně jedno dítě zemřelo ve škole u Moskvy, kde jeden z žáků útočil nožem. Zranění utrpěl příslušník ostrahy, uvedla státní agentura TASS s odvoláním na vyšetřovatele. Podezřelý byl zadržen. Zprvu...

16. prosince 2025  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.