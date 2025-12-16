Brutální únos, pokus vraždy. Chlapce unesl mladík od domu, dobrovolně s ním nešel

„I když je v obci mnoho spekulací o tom, co může být v pozadí, pracuje se v tuto chvíli s nejpravděpodobnější verzí, že šlo o brutální únos od samého počátku,“ řekl iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.
Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu
Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...
Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu
Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...
Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš
Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...
Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže
Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...
Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr
Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...
Kývala se, pak spadla na parkoviště. Vítr vyvrátil brazilskou repliku sochy Svobody
Repliku sochy Svobody před nákupním centrem ve městě Guaíba na jihu Brazílie vyvrátil silný vítr. Pondělní drama se obešlo bez zranění, ale záběry sochy, která se poroučí k zemi, se staly virálními...
Tajný dárce 100 milionů pro Ukrajinu se přihlásil. Vadí mi dezinformace, uvedl
Česká iniciativa Dárek pro Putina, která kupuje zbraně pro Ukrajinu, dostala nedávno příspěvek sto milionů korun od neznámého člověka. Nyní se k daru přihlásil miliardář Ivo Lukačovič. Většina peněz...
Vláda odmítne emisní povolenky. Minimalizujeme negativní dopady, říká Havlíček
Vláda premiéra Andreje Babiše, kterou v pondělí jmenoval prezident Petr Pavel, odmítne systém emisních povolenek ETS 2 i migrační pakt Evropské unie. Zabývat se bude také změnami stavebního zákona a...
Pražská burza září, zapisuje historický rok. Její hlavní index stoupl o desítky procent
Letošní rok se do historie Burzy cenných papírů zapsal zlatým písmem. Hlavní akciový index PX i dividendový index PX-TR v průběhu roku dosáhly historických maxim. Dividendový index posílil od počátku...
Zemědělský fond zastavil dotace Agrofertu a dalším firmám kvůli Babišovu střetu zájmů
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Rozhodnutí o pozastavení žádostí platí od 9. prosince,...
Jak studenty s modrou krví vystřídala vláda. Příběh Strakovy akademie
Jméno hraběte Straky a paláce, který nese jeho jméno, se v posledních dnech objevuje všude. Spojení barokního aristokrata a české vlády je přitom v podstatě náhodné.
Brutální únos, pokus vraždy. Chlapce unesl mladík od domu, dobrovolně s ním nešel
Pětadvacetiletý mladík podezřelý z únosu školáka v Halenkovicích na Zlínsku unesl chlapce podle zjištění iDNES.cz přímo od domu ve chvíli, kdy mířil do školy. Policie v tuto chvíli pracuje už jen s...
Policie obvinila muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku
Muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku obvinili krajští kriminalisté z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Ještě dnes podají na krajské státní zastupitelství podnět k podání návrhu na...
Ford ukončuje výrobu řady elektromobilů. Může za to i Trump
Americká automobilka Ford Motor ukončí výrobu několika modelů elektromobilů. V souvislosti s tím zaúčtuje odpisy za 19,5 miliardy USD (přes 400 miliard korun).
Na pražském Žižkově se srazily tramvaje
Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení tramvajového provozu, zpoždění nabraly i autobusy.
Kdy vpadne arktický vzduch do Evropy? Kvůli rozpadu polárního víru už mrzne Amerika
Rozpad polárního víru přinesl mrazy a sníh do Severní Ameriky. V Evropě zatím proudí teplejší vzduch, ale modely naznačují, že po Vánocích by se i nad střední Evropu mohl dostat i ten arktický. Do té...
Ve škole u Moskvy útočil žák nožem, nejméně jedno dítě přišlo o život
Nejméně jedno dítě zemřelo ve škole u Moskvy, kde jeden z žáků útočil nožem. Zranění utrpěl příslušník ostrahy, uvedla státní agentura TASS s odvoláním na vyšetřovatele. Podezřelý byl zadržen. Zprvu...