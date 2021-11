Brutální kampaň je dno, motivovat k očkování jde i jinak, zlobí se Pirát Dostál

„Využívat motiv strachu ze smrti v reklamě na léky je nejhlubší dno, se kterým jsem se ve své praxi setkal. Domnívám se, že je to zcela nevhodné, takto postavená reklama rozhodně pomoci nemůže,“ uvedl expert Pirátské strany pro oblast zdravotnictví Ondřej Dostál.

Ztotožnil se tak s názorem rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka, který v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi kvůli kampani zaslal otevřený dopis. „Každý z nás, kdo je vybaven empatií a citem pro bolest druhých, bude při pohledu na kruté snímky z ARO trpět,“ stojí v dopise, ve kterém žádá okamžité zastavení kampaně.

Podle Dostála by místo odstrašujících fotek mohlo pomoci něco jiného. „Lidé věří svým ošetřujícím lékařům a je zapotřebí, aby oni vykonali návštěvní službu, výkon pohovoru s rodinou a edukace pacienta, které jsou hrazené ze zdravotního pojištění,“ podotkl Dostál s tím, že jen touto cestou lze posoudit, zda dotyčný vakcinaci potřebuje a zda se nechá lékařem přesvědčit.



Fotografie z kampaně například ukazují tři zdravotníky v nemocnici, jak se chystají zabalit bezvládné tělo do modrého plastového obalu. Podle popisku pacient zemřel na covid, protože uvěřil dezinformacím. Další snímek zobrazuje, jak zrovna dva lidé zavírají rakev.

„Je mi to líto, ty fotografie jsou opravdu hrozné,“ řekl ve svém nedělním pořadu Čau lidi premiér Andrej Babiš, „ale snažili jsme se najít tu motivaci, aby lidi už nevěřili lžím a nechali se očkovat.“

V úterý přibylo nejvíce případů nákazy nemocí covid-19 za posledních 8 měsíců, a to přes 14 tisíc. Většina z nakažených, celkem 70,8 procent, je přitom právě těch neočkovaných. Zvyšuje se i nápor na nemocnice, kde je hospitalizováno nyní téměř 3 300 lidí.



Přirozený vývoj kampaně

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl ke kampani řekl, že za jejím vznikem stojí hlavně apelace na neočkované. „Dostál je právník a politik, každý máme svou odbornost. Jsme ve stejné situaci jako řada západních států v Evropské unii, kdy jsme narazili na hranici lidí, kteří se nechali dobrovolně očkovat a jsou aktivní a ochotní pro to něco udělat,“ oponoval Dostálovi Köppl s tím, že je nutné zburcovat ty, kteří vakcinaci odkládali.

„Chceme jim ukázat, že odklad očkování může mít fatální následky,“ podotkl. Je prý logické, že se očkovací kampaň vyvíjí. „Musí více upozornit na to, co se děje. Jedná se o reálné fotky. Tohle zdravotníci na jednotkách intenzivní péče zažívají každý den,“ dodal.



S tím souhlasí i prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Před volbami politici nechtěli přijímat nepopulární opatření, já je z části chápu. Byly tu skupiny politiků, kteří měli kampaň postavenou jen proti covidu. Seriozní politici se báli, že tvrdším přístupem by nahráli hlasy jim, to se nestalo. Politici by se nyní měli pokusit něco dělat. Virus je před námi,“ varoval Kubek.