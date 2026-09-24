Zákaz volného prodeje rajského plynu se opírá o evropské nařízení, kterým Evropská komise látku překlasifikovala jako toxickou pro reprodukci. Podle unijních chemických pravidel REACH to automaticky znamená zákaz prodeje široké veřejnosti. Ten začne platit od 1. února 2027.
Z večerek, automatů i e-shopů plyn zmizí. Koupit si jej budou moci pouze podnikatelé a firmy na IČO – například nemocnice a zubaři na tlumení bolesti nebo gastroprovozy na šlehačku. Maloobjemové tlakové bombičky v obchodech zůstanou, ale nákup bude nad 18 let a jen v omezeném množství.
Nevyprázdněné tlakové nádoby tu denně explodují. Jen za poslední čtyři roky způsobily exploze nádob s rajským plynem škody za 19 milionů korun.