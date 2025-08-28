Pokud by jejich software odhalil potenciálně závadný obsah, automaticky by upozornil úřady. Ty by pak mohly komunikaci sledovat podrobněji, už při psaní před odesláním, a to včetně šifrovaných zpráv.
Podle autorů zákona to má být účinný nástroj v boji proti šíření dětské pornografie, v praxi by to ale byl hrubý zásah do soukromí všech internetových uživatelů.
Návrh zákona štěpí členské země EU i politiky. Ochranou dětí v kyberprostoru argumentuje Dánsko. Odpůrci varují, že „bohulibý“ záměr se zvrhne v šikanu běžných uživatelů internetu.