Brusel chce lidem šmírovat mobily. Obsah zpráv by museli operátoři sledovat a hlásit

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Matyáš Müller
Má to být nástroj proti dětské pornografii, v reálu to však může místo zločinců šikanovat slušné lidi. Evropská unie chce sledovat veškerou internetovou komunikaci jak v počítačích, tak na mobilech. A chystá zákon, který by operátorům nařídil číst a kontrolovat všechny zprávy a chaty.

Pokud by jejich software odhalil potenciálně závadný obsah, automaticky by upozornil úřady. Ty by pak mohly komunikaci sledovat podrobněji, už při psaní před odesláním, a to včetně šifrovaných zpráv.

Podle autorů zákona to má být účinný nástroj v boji proti šíření dětské pornografie, v praxi by to ale byl hrubý zásah do soukromí všech internetových uživatelů.

Návrh zákona štěpí členské země EU i politiky. Ochranou dětí v kyberprostoru argumentuje Dánsko. Odpůrci varují, že „bohulibý“ záměr se zvrhne v šikanu běžných uživatelů internetu.

