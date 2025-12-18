Brusel chce zakázat etanol v dezinfekcích. Náhrada neexistuje, varují nemocnice

Premium

Fotogalerie 3

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Lánský
Brusel zvažuje, že zakáže etanol v dezinfekčních přípravcích. Opírá se o hodnocení, které zpracovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta tvrdí, že etanol je karcinogenní. Ale jen tehdy, když ho lidé pijí jako součást lihovin. O tom, že by škodil například při styku s kůží, neexistuje jediný důkaz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zákaz etanolu by znamenal pohromu pro zdravotnictví. Ničí totiž většinu bakterií a virů, včetně koronavirů, virů chřipky či žloutenky. „Etanol, lidově prostě líh nebo alkohol, skutečně rakovinu způsobuje, ovšem při ústním podání. To ví všichni dávno. O karcinogenitě při použití v dezinfekci nevíme, takové důkazy jsem nikde neviděl a moc by mě taková studie zajímala,“ řekl redakci iDNES.cz hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, místopředseda Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny.

Z pohledu epidemiologické situace by to pro nás byla velká komplikace.

Matyáš Fošumředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Zdražování kávy nekončí. Zákazníci mění návyky, volí levnější varianty

Kávovník liberijský, z něhož pochází druh kávy nazývaný liberica

Ceny kávy na světových burzách letos vystoupaly na historická maxima. Tento fenomén se promítl i do cen nápoje v kavárnách po celém světě. Cappuccina, espressa nebo latté jsou pro zákazníky každým...

18. prosince 2025

Podvodníci to mají před Vánocemi snazší. Na co si dát pozor a jak se jim bránit?

ilustrační snímek

V předvánočním čase jsou lidé kvůli stresu a shonu často nepozornější. S tím počítají i podvodníci, kteří své triky navíc neustále zdokonalují. Podvedení dokonce někdy věří více podvodníkům než...

18. prosince 2025

ANALÝZA: Putinův poker. Rusko se dělá silnějším, než je a Západ mu na to skáče

Premium
Vladimir Putin (2025)

Když se zaposloucháte do řečí, které vede Vladimir Putin a jeho propagandisté, budete mít pocit, že ruská vojska už stojí přinejmenším na slovenských hranicích. Že ruská ekonomika šlape jako...

18. prosince 2025

Brusel chce zakázat etanol v dezinfekcích. Náhrada neexistuje, varují nemocnice

Premium
ilustrační snímek

Brusel zvažuje, že zakáže etanol v dezinfekčních přípravcích. Opírá se o hodnocení, které zpracovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta tvrdí, že etanol je karcinogenní. Ale jen tehdy, když ho...

18. prosince 2025

Najít vhodné pracovníky? V Česku to trvá roky, v Asii pár týdnů, líčí personalista

Premium
Tomáš Surka, Orienta

Ačkoliv u nás pracuje více než 900 tisíc cizinců, pořád to nestačí. Fyzický deficit zaměstnanců je totiž mnohem vyšší. A do budoucna bude ještě hůř. „Dobíhá a ještě nás pořádně doběhne demografie,...

18. prosince 2025

NASA má nového šéfa. Spojenec Muska uspěl napodruhé, dříve ho Trump odmítl

Jared Isaacman, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post ředitele...

Americký Senát potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány...

17. prosince 2025  22:33

Senát vyzval Babišovu vládu, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajiny

Senátoři z klubu ODS a TOP 09, šéf Senátu Miloš Vystrčil a předseda senátního...

Senát vyzval novou vládu Andreje Babiše, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajiny pro rok 2026. „Neboť to považuje za klíčové pro její fungování a obranu a za nezbytné pro zajištění bezpečnosti...

17. prosince 2025  5:05,  aktualizováno  22:05

Agrofert získal zakázky od státu i poté, co se Babiš stal premiérem

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Firmy z holdingu Agrofert získaly v uplynulých dnech zakázky od podniků spadajících pod ministerstvo zemědělství. Upozornil na to investigativní projekt PastVina organizace Hlídač státu. Podle...

17. prosince 2025  22:04

Šokované feministky žalují Macronovou za urážlivý výrok. První dáma se hájí

Brigitte Macronová v Paříži (8. října 2025)

Více než 300 žen podalo žalobu na první dámu Francie Brigitte Macronovou za veřejnou urážku. Reagují tak na incident ze začátku měsíce, kdy Macronová při rozhovoru s hercem a komikem Arym Abittanem...

17. prosince 2025  21:45

Rusko chystá další rok války, vzkázal Zelenskyj Evropě, která rozhoduje o půjčce

Sledujeme online
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní videokonference s...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Moskva se chystá na další rok válčení. Spojence v EU vyzval, aby Rusku ukázali, že je to marné, a zajistili Ukrajině podporu. Právě finanční...

17. prosince 2025  19:25,  aktualizováno  21:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Prapor Islámského státu zase vlaje. I přes „porážku“ inspiruje útoky jako v Sydney

Bojovník Islámského státu v syrském městě Rakká roce 2014

Černá vlajka Islámského státu už se léta neváže k žádnému území. Teroristé, kteří svého času děsili svět popravami a znásilňováním „bezvěrců“, vysněného chalífátu nedosáhli. To však neznamená, že už...

17. prosince 2025  21:27

Vlak na Vyškovsku srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na trati stál

ilustrační snímek

V Bučovicích na Vyškovsku srazil ve středu večer vlak muže, který svým zraněním na místě podlehl. Příčinu nehody policisté vyšetřují, řekl jejich mluvčí Petr Vala. Provoz na trati z Brna do Uherského...

17. prosince 2025  19:40,  aktualizováno  20:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.