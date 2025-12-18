Brusel chce zakázat etanol v dezinfekcích. Náhrada neexistuje, varují nemocnice

Zákaz etanolu by znamenal pohromu pro zdravotnictví. Ničí totiž většinu bakterií a virů, včetně koronavirů, virů chřipky či žloutenky. „Etanol, lidově prostě líh nebo alkohol, skutečně rakovinu způsobuje, ovšem při ústním podání. To ví všichni dávno. O karcinogenitě při použití v dezinfekci nevíme, takové důkazy jsem nikde neviděl a moc by mě taková studie zajímala,“ řekl redakci iDNES.cz hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, místopředseda Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny.
Z pohledu epidemiologické situace by to pro nás byla velká komplikace.