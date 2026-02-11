Pokus o zapálení brněnské synagogy jde k soudu, mladíkovi hrozí 12 let vězení

Na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci o tom ve středu informoval náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš.
Žalobci obviněnému kladou za vinu i další trestné činy, například pokus o vraždu nebo provinění vydírání. Muž je nyní ve vazbě a hrozí mu až dvanáct let vězení.
Dva mladí lidé se podle policie pokusili předloni v lednu v Brně zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.
„V případě odsouzení obviněnému hrozí uložení trestu odnětí svobody v sazbě tři až 12 let, kdy se bude jednat o trest souhrnný jak za všechny nyní žalované trestné činy a provinění, tak i za provinění, pro které byl již dříve jako mladistvý odsouzen,“ uvedl Bartoš.
České mladíky zradikalizovali džihádisté. Chtěli podpálit synagogu, šířili nenávist
Věcí se bude zabývat Krajský soud v Brně. Žalobkyně muže viní kromě pokusu o teroristický útok také z pokusu o vraždu z března 2024. Podle přípravného řízení se toto jednání jeví jako případ takzvaného zážitkového násilí, kdy si obviněný chtěl podle žalobce vyzkoušet, jaký je to pocit zabít jiného člověka. I tohoto jednání se měl dopustit spolu s nezletilým, který není kvůli věku trestně odpovědný.
„Za uvedeným účelem si měli vyhlédnout osobu slabší tělesné konstituce žijící na okraji společnosti, kterou měli vylákat na odlehlé místo a opít alkoholem. Následně měl obviněný poškozenou osobu napadnout mnohočetnými kopy a údery, kdy svého jednání měl zanechat, až když se oběť jevila jako mrtvá, a poté místo opustit. Nicméně napadená osoba útok přežila, po určité době nabyla vědomí a vyhledala pomoc,“ uvedl Bartoš.
V souvislosti s pokusem o vraždu žalobci obviněnému kladou za vinu i vydírání, protože svědkovi vražedného útoku hrozil násilím, pokud by oběti pomohl a čin oznámil na policii. Už jako dospělého žalobci muže viní ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu v letech 2023 až 2025. To žalobkyně posoudila jako zvlášť závažný zločin podpory a propagace terorismu a přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.