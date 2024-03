KOMENTÁŘ: Napadený musí být ve výhodě před útočníkem

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Když jsem před rokem v létě zpovídal v Brně svědky incidentu, při kterém zemřel na tramvajové zastávce mladý, třiadvacetiletý Rom Nicolas, příliš mi to, co všichni do jednoho vyprávěli, nehrálo s oficiálním obviněním policie. Zejména proto, že policie obvinila Ukrajince Romana Rohozina z vraždy mladíka, kterého bodl nožem, píše ve svém komentáři šéf domácí rubriky MF DNES Václav Janouš.