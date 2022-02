Na nádraží v Brně postavili novou lavičku. Cestující z ní koukají do zdi

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Čučet do zdi, to je hrozné. A ještě jste otočení zády do místnosti, kam tam budu koukat?“ komentoval raritu podle serveru CNN Prima News jeden z cestujících. „Katastrofa je nádraží, to je vizitka,“ reagoval další.

Sedačku ke zdi umístila jedna z firem, která má na starosti rekonstrukci nádraží. Podle odborníků na architekturu a stavebnictví je špatně nejenom její poloha, ale i samotný materiál lavice.

„Jde o historickou rekonstrukci hodnotné budovy a oni zřejmě zrecyklovali starý mobiliář, který jim asi bylo líto vyhodit. To je prostě škoda,“ zhodnotil nešťastné sezení na brněnském nádraží šéfredaktor magazínu o designu a architektuře Jan Gerych.

Kromě estetického hlediska architekti nezvládli ani praktickou stránku. „Když má člověk kufr, tak se sem nevejde. Náprava je velmi rychlá. Stačí lavičku posunout o devadesát stupňů, prostoru je tady spoustu. Dali to sem a nepřemýšleli, šli domů na svačinu,“ ohodnotil posezení architekt Tomáš Pavlovský.

Cestující se po narůstajícím množství stížností pravděpodobně brzy dočkají změny. „Původní sedačky z čekárny druhé třídy sem byly umístěny jen dočasně, už jsme zajistili nápravu a sedačky byly posunuty do polohy, která odpovídá normovým požadavkům,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Podobných bizarností je v Brně dostatek. Naposledy se cestující bavili například skleněným přístřeškem, který byl umístěný přímo pod mostem. Lidem, kteří čekali na tramvaj, tak nabízel hned dvojitou ochranu proti nepřízni počasí.