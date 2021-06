Úřad dal kvůli krajským a senátním volbám pokuty za tři čtvrtě milionu

Úřad řešil 125 přestupků. „Zahájil řízení vůči 49 subjektům kandidujícím v krajských a senátních volbách, případně v obojích, z toho vůči sedmi nezávislým kandidátům v senátních volbách. Dosud bylo pravomocně uloženo 45 pokut v celkové výši 757 000 korun a tři napomenutí,“ uvedl Ivo Kousal, vedoucí oddělení kontroly a správního řízení úřadu.



Krajské i senátní volby byly loni na podzim. „Kandidující subjekty mají povinnost zveřejnit a předložit tuto zprávu úřadu do 90 dnů od vyhlášení celkových výsledků voleb. V krajských volbách to bylo do 4. ledna a ve volbách senátních do 11. ledna,“ uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis. Subjekty musejí zprávu o financování kampaně zveřejnit i na internetových stránkách.



Za přestupky bylo možné uložit pokutu v rozmezí od 10 000 do 100 000 korun. Nejvyšší pokuta byla 40 000 korun. Ve třech případech úřad řízení zastavil, protože zjistil, že se přestupek nestal. U dvou přestupků dosud nebylo řízení pravomocně ukončeno.

Podle úřadu lze ale říct, že většina kandidujících subjektů zejména v krajských volbách předložila úřadu zprávu o financování volební kampaně ve lhůtě stanovené zákonem. Většinou tak učinila prostřednictvím elektronické aplikace úřadu, která usnadňuje vyplnění údajů, uvedla Divišová.

„Naopak nezanedbatelná část kandidujících subjektů povinnost zveřejnit zprávu o financování volební kampaně na svých internetových stránkách a také povinnost předložit volební účetnictví podcenila,“ doplnil Kousal. Úřad upozornil na to, že povinnost se vztahuje i na nezávislé kandidáty a subjekty, které měly výdaje na volební kampaň minimální.