KOMENTÁŘ: Svatby pro všechny? Zkuste to, Češi! píše britský velvyslanec

Dnes slavíme Mezinárodní den proti homofobii, transfobii a bifobii (IDAHOBIT), den, kdy se zamýšlíme nad nerovnostmi, kterým nadále čelí mnozí v naší společnosti. Myslím i na své LGBT+ kolegy diplomaty, kteří slouží své zemi po celém světě, stále častěji v roli velvyslanců a velvyslankyň.

Letos uplyne deset let od chvíle, kdy Spojené království přijalo zákon o manželství pro všechny, který legalizoval sňatky párů stejného pohlaví. Mnohé možná překvapí, že toto rozhodnutí přijala konzervativní vláda. V té době jsme slýchali argumenty, že to podkope společnost, povede ke snížení počtu heterosexuálních manželství a ke státem schvalované polygamii, nebo dokonce k tomu, že si otcové budou brát své syny, aby se vyhnuli placení daní.

Tehdejší premiér David Cameron, který zákon prosazoval, však prohlásil: „Podporuji manželství pro všechny ne navzdory tomu, že jsem konzervativec, ale právě proto, že jsem konzervativec.“

Pokud věříme pouze v práva těch, kteří vypadají jako my, žijí jako my a milují jako my, pak v lidská práva nevěříme vůbec. Matt Field, britský velvyslanec v ČR

Podle něj manželství pro všechny bylo a je zcela v souladu s konzervativními hodnotami odpovědnosti, rodiny a svobody jednotlivce. Nechtěl, aby lásku omezoval zákon. Cameron se chtěl zasadit o společnost, která respektuje všechny bez ohledu na sexualitu, pyšní se rozmanitostí a je otevřená všem. Nešlo tvrdit, že existuje rovnost postavení a příležitostí, a zároveň z LGBT+ lidí vytvářet občany druhé kategorie.

S odstupem deseti let můžeme říct, že se lidé, podle kterých mělo uzákonění stejnopohlavních sňatků vést ke katastrofě, mýlili. Nebe nám nespadlo na hlavu. Společnost se nezhroutila. Jen bylo malému počtu lidí konečně umožněno cítit se, že je společnost skutečně přijímá.

„Stále máme před sebou spoustu práce“

Zákon o manželství pro všechny navíc pomohl upevnit pozitivní postoj Britů ke stejnopohlavním vztahům. V roce 2013 se pro zákon vyslovilo 54 procent Britů, 37 procent bylo proti. V roce 2023 zákon podporuje 77 procent lidí a pouze 15 procent je proti. Mnoho konzervativních poslanců, kteří se tehdy vyslovili proti zákonu, dnes říká, že toho litují, a kdyby měli opětovnou možnost, hlasovali by pro.

V britském parlamentu je 62 LGBT+ poslanců, z nichž největší podíl tvoří členové právě konzervativní strany. Stále však před sebou máme spoustu práce. Po celém světě jsme svědky toho, že práva LGBT+ lidí, zejména transsexuálů, jsou předmětem plamenných debat. Zatímco obecný trend směřuje k většímu respektu, země jako Uganda naopak přijaly ještě represivnější zákony.

Uvědomuji si, že v Česku boj za manželství pro všechny pokračuje. I ve Spojeném království máme stále co dělat, aby mohli všichni žít svobodně a jak sami chtějí. Pokud ale věříme pouze v práva těch, kteří vypadají jako my, žijí jako my a milují jako my, pak v lidská práva nevěříme vůbec. Chci tedy poděkovat všem, kteří dnes a denně bojují za rovnost pro všechny. Je na demokratických zemích, jako jsou ty naše, aby bránily svobodu jednotlivce a šly zbytku světa příkladem.