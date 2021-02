Britská mutace se šíří Českem. Podezření či výskyt hlásí všechny kraje

„Záchyt britské varianty je nyní efektivnější provádět přímo v rámci PCR testování. Britská varianta se vyznačuje celkem 23 mutacemi v různých genech vzorku, přičemž spike gen je charakterizován 10 mutacemi, dvěma delecemi a 8 záměnami aminokyselin,“ vysvětlila mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Klára Doláková. Právě PCR test může cílit na jednu z typických mutací.

Podíl PCR pozitivit kolísá podle Dolákové v rámci denních vyšetření od 4 do 50 procent. „Doplňujeme tedy, že celkem máme v Česku potvrzeno na britskou mutaci celogenomovou sekvenací 19 vzorků, dalších 26 vzorků bylo potvrzeno parciální sekvenací spike genu v Brně. Na základě hlášení z německé strany je potvrzeno více než 20 vzorků u pendlerů v Německu,“ uvedla mluvčí SZÚ Doláková. První případy nové mutace jsou již od prosince. Úřady o nich však informovaly až v lednu.

Právě Státní zdravotní ústav zjistil, že u nakažených lidí na Trutnovsku začátkem ledna převažovala ze 60 procent britská mutace koronaviru. Vzorky z Náchodska ukázaly zastoupení britské mutace ze 45 procent, přitom v pražských vzorcích byla zastoupena jen z desetiny.

V Praze se britská mutace potvrdila u zhruba 10 procent

Výsledky vyplynuly z celogenomové sekvenace virových vzorků nasbíraných od 5. do 10. ledna. Používá se k monitorování epidemie tam, kde vznikají ohniska například s velmi rychlým šířením viru nebo netypickým průběhem nemoci u pacientů. Právě Trutnovsko je podle ministerstva zdravotnictví aktuálně okresem s nejrychleji se šířící nákazou.



Naopak v Praze dosahovala agresivnější mutace podílu necelých 10 procent.

Státní zdravotní ústav prověřuje vzorky s podezřením na britskou mutaci. Nová mutace je o 30 až 70 procent nakažlivější, k nákaze stačí kratší čas než dosud uváděných 15 minut.



Nakažlivější mutace se však šíří v dalších okresech. V Plzeňském kraji britskou mutaci vykázalo 40 až 60 procent vzorků. „Jedná se víceméně o rozprostřené záchyty, nikoli o nějaké ojedinělé ohnisko,“ řekl vedoucí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Michal Bartoš.



První záchyty byly na Plzeňsku zaznamenány asi před 12 dny. „Britská varianta zatím podle všeho nevykazuje výrazné odlišnosti v průběhu, ale spíše v transmisivitě - tedy v rychlosti přenosu, který může být až o polovinu vyšší než u původní varianty viru,“ podotkl Bartoš.

Zatím se šíří jenom v rodinách

Britskou mutaci zaznamenali i ve Zlínském kraji, kde byla podrobně mapována situace v okrese Kroměříž. „Z vyšetřovaných pozitivních vzorků SARS-CoV-2 bylo 34 procent s potvrzenou britskou mutací. Předpokládáme, že situace v dalších okresech Zlínského kraje je obdobná,“ uvedla vedoucí oddělení kanceláře ředitele Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Vendula Ševčíková.

Ta zároveň upozorňuje, že sekvenace se provádí pouze u vybraných vzorků viru, u nichž bylo vysloveno podezření na možnou mutaci na základě PCR vyšetření. „Již samotné podezření na možnou mutaci viru na základě výsledku vyšetření PCR se jeví být dostatečným dokladem přítomnosti mutace,“ podotkla Ševčíková.

Již tři potvrzené případy hlásí i Olomoucký kraj. Britskou mutaci zaznamenala i hygienická stanice na Vysočině. „Kraj k dnešnímu (k 9. únoru pozn. red.) dni zaznamenal 173 suspektních případů britské mutace koronaviru,“ potvrdil pro iDNES.cz ředitel hygienické stanice Jan Říha. Podle něj se nová mutace zatím šíří jen v rodinách

„Lze pouze konstatovat, že z celkového počtu zjištěných pozitivních případů v jihlavské nemocnici představuje 30 až 50 procent velmi suspektní britská mutace,“ doplnil Říha.



Imunolog Václav Hořejší pro iDNES.cz uvedl, že právě britská mutace může způsobit opětovný nárůst nakažených. Tedy že by denně mohlo přibývat i 17 tisíc nových případů. „Dokonce se zdá, že to někde způsobuje o trochu horší průběh, ale to zatím není moc jisté. I kdyby to horší průběh nezpůsobovalo, tak velmi zhoršuje situaci,“ vysvětlil Hořejší.

Některé kraje čekají už jen na potvrzení

Agresivnější mutace se již potvrdila i v Karlovarském kraji ve 36 případech. „Převážná většina případů britské mutace byla potvrzena u přeshraničních pracovníků – pendlerů,“ přiblížila mluvčí krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, Michaela Zajíčková.

Potvrzené případy hlásí již i Středočeský kraj.

Podezření na britskou mutaci mají i v Ústeckém kraji, kde nyní čekají na výsledky dvou stovek vytipovaných vzorků. „Jedná se o jednotlivé případy v rodinách, někdy 2 maximálně 3 na pracovištích,“ uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

Na výsledky čeká i Pardubický kraj, který vytipoval 47 vzorků. Podobně je na tom i Moravskoslezský kraj. Ten vytipoval 117 vzorků s podezřením na britskou mutaci.

„První suspektní případy jsou hlášeny z Táborska a z Písecka. Je hlášeno i několik suspektních případů onemocnění u osob dojíždějících za prací do Prahy. První suspektní případy jsou hlášeny od počátku měsíce února,“ řekla pro iDNES.cz ředitelka krajské hygieny Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.



V Jihomoravském kraji bylo ke čtvrtku laboratořemi ohlášeno 796 vzorků s podezřením na britskou mutaci, jedná se tak o 2,6 procent ze všech 30 116 pozitivně testovaných vzorků v kraji od začátku ledna do tohoto čtvrtka.